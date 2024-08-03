Зиньковский рассказал о своем отношении к ситуации с Соболевым

Вингер «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ситуацию с Александром Соболевым, который якобы хочет уйти в «Зенит».

С 23 июля форвард отстранен от тренировок с основой.

27-летний футболист в «Спартаке» с 2020 года.

Его статистика: 140 матчей, 58 голов и 32 ассиста.

Рыночная стоимость Соболева – 7,5 млн евро.

– Как вы лично воспринимаете историю с Соболевым? Вы общаетесь?

– Да, конечно, общаемся – как общался, так и общаюсь.

Как реагирую? Это его жизнь, его выбор – я не буду ничего комментировать.

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