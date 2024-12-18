Шалимов назвал главное разочарование сезона в «Спартаке»

Российский тренер Игорь Шалимов назвал открытие и разочарование «Спартака» в первой части сезона РПЛ.

– Кто главное разочарование, а кто открытие осени «Спартака»?

– Открытие – Угальде. Разочарование – наверное, Антон Зиньковский. Видно, что парень нормальный, человеческие качества хорошие, есть потенциал, но не хватает умения его реализовать, не хватает злости и стремления воспользоваться своим шансом. Когда приехал Маркиньос, он не сразу получил место в основном составе, он не феерил, у Антона был шанс. Кроме того, Маркиньос это не выдающийся игрок, которого нельзя выбить из состава в силу статуса. Это и не Барко, который с первой же игры всем все показал. Маркиньос игрок, с которым можно конкурировать. Надо просто держать свой уровень и пользоваться шансом.