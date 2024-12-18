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    Шалимов назвал главное разочарование сезона в «Спартаке»

    Российский тренер Игорь Шалимов назвал открытие и разочарование «Спартака» в первой части сезона РПЛ.

    – Кто главное разочарование, а кто открытие осени «Спартака»?

    – Открытие – Угальде. Разочарование – наверное, Антон Зиньковский. Видно, что парень нормальный, человеческие качества хорошие, есть потенциал, но не хватает умения его реализовать, не хватает злости и стремления воспользоваться своим шансом. Когда приехал Маркиньос, он не сразу получил место в основном составе, он не феерил, у Антона был шанс. Кроме того, Маркиньос это не выдающийся игрок, которого нельзя выбить из состава в силу статуса. Это и не Барко, который с первой же игры всем все показал. Маркиньос игрок, с которым можно конкурировать. Надо просто держать свой уровень и пользоваться шансом.

    • Угальде забил 15 голов в 18 матчах РПЛ.
    • На счету Зиньковского 7 матчей и ни одного результативного действия.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    18.12.2024 17:19
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    Комментарии (5)
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    Spartak_forv@
    1734532072
    У него и до прихода Маркиньоса была уйма возможностей закрепиться в основе и он ими не воспользовался
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    Тинез Розоп
    1734532444
    Маникюр ,педикюр ,цирюльня. У него график с играми не совпадает…
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    R_a_i_n
    1734533402
    Прям как Ананидзе. Вечно подающий надежды!
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    andr45
    1734534419
    Что-то я не понимаю Шалимова( Один из лучших российских футболистов, имеющий богатый тренерский опыт и не увидел существеннейших различий между Маркиньосом и, извините за выражение, Зиньковским) А разница между ними заключается в том, что, во-первых, Маркиньос УМНЫЙ футболист, его пасы, как правило, направлены на развитие или продолжение атаки, создание голевых ситуаций. С его пасов четыре раза поражали ворота. А сколько раз из-за промахов партнеров мяч не оказывался в сетке ворот? Второе отличие - ТРУДОСПОСОБНОСТЬ Косты, активно помогающего в защите. И это при том, что он превосходит Зиньковского и в дриблинге, и в скорости) Так что, не Зиньковскому потеснить Жозе Маркоса Косту Мартинса)
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    Каратель помойников
    1734536621
    А я вот не считаю зиньковского разочарованием,потому что он и надеждой не был и очарованием,так чего разочаровываться? Бегун по бровке,таких много
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