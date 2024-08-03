Тен Хаг высказался о положении Каземиро в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг ответил, рассчитывает ли он на Каземиро в новом сезоне.

Бразилец в клубе с 2022 года.

Опорный полузащитник провалил концовку прошлого сезона, после чего появились слухи о его возможном отъезде в Саудовскую Аравию.

Каземиро – один из самых высокооплачиваемых футболистов «МЮ» (365 тысяч фунтов в неделю).

«Я надеюсь, что все игроки, которые есть у нас сейчас и которые желают выступать за команду, продолжат вносить свой вклад.

Мы уже могли увидеть, что Каземиро успешен в своей карьере. В минувшем сезоне он был очень важен для нас в достижении успехов, которых мы добились.

В связи с этим, когда он находится в форме, он крайне важный футболист для «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг.

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