Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Ростов»

Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом матча 3-го тура РПЛ против «Ростова».

«С одной стороны, формат Кубка России позволяет дать сыграть резервистам. Но когда команда проигрывает, то говорят, что клуб выбыл из колеи. В футболе всегда есть отговорки.

Поэтому, конечно, игра с «Зенитом», который уже сейчас один из фаворитов и, скорее всего, станет чемпионом, будет сложной. «Зенит» выглядит в качестве фаворита в предстоящем матче.

Что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет. Он называет состав, а играют футболисты», – сказал Мостовой.

«Зенит» примет «Ростов» в субботу, 3 августа, в 17:30 мск.

Петербуржцы не теряли очки в первых 2 турах РПЛ.

У ростовчан 4 балла из 6 возможных.

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