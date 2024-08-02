Мостовой высказался о матче «Зенит» – «Ростов»

Александр Мостовой считает «Зенит» фаворитом матча 3-го тура РПЛ против «Ростова».
«С одной стороны, формат Кубка России позволяет дать сыграть резервистам. Но когда команда проигрывает, то говорят, что клуб выбыл из колеи. В футболе всегда есть отговорки.
Поэтому, конечно, игра с «Зенитом», который уже сейчас один из фаворитов и, скорее всего, станет чемпионом, будет сложной. «Зенит» выглядит в качестве фаворита в предстоящем матче.
Что Карпину противопоставлять «Зениту»? Он же не играет. Он называет состав, а играют футболисты», – сказал Мостовой.
- «Зенит» примет «Ростов» в субботу, 3 августа, в 17:30 мск.
- Петербуржцы не теряли очки в первых 2 турах РПЛ.
- У ростовчан 4 балла из 6 возможных.
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Источник: «Чемпионат»