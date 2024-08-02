Довбик отказался от крупной суммы, чтобы уйти из «Жироны» в «Рому»

«Рома» согласовала трансфер нападающего «Жироны» Артема Довбика.

Римский клуб заплатит 30,5 миллиона евро сразу, еще 5,5 миллиона в виде бонусов, а также перечислит 10% от суммы будущей перепродажи игрока.

Сам украинский форвард отказался от 1,5 миллиона, чтобы побыстрее оформить сделку. У него было соглашение с «Жироной» о выплате указанной суммы в случае перехода в другой клуб.

В прошлом сезоне Довбик забил 25 голов и сделал 10 ассистов в 41 матче.

Его рыночная стоимость – 35 млн евро.

Ранее нападающим также интересовались «Атлетико» и «Наполи».

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