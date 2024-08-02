«Фулхэм» заплатил 32 миллиона за полузащитника «Арсенала»

«Фулхэм» объявил о переходе Эмиля Смит-Роу из «Арсенала».
24-летний полузащитник сменил одну лондонскую команду на другую за 31,8 миллиона евро.
«Арсенал» может заработать еще 8,24 млн евро в качестве бонусов.
«Фулхэм» заключил с новичком контракт до 30 июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.
- Смит-Роу – воспитанник «Арсенала».
- За главную команду он провел 115 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.
- Хавбека отдавали в аренду «Лейпцигу» и «Хаддерсфилд Таун».
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Источник: сайт «Фулхэма»