«Фулхэм» заплатил 32 миллиона за полузащитника «Арсенала»

«Фулхэм» объявил о переходе Эмиля Смит-Роу из «Арсенала».

24-летний полузащитник сменил одну лондонскую команду на другую за 31,8 миллиона евро.

«Арсенал» может заработать еще 8,24 млн евро в качестве бонусов.

«Фулхэм» заключил с новичком контракт до 30 июня 2029 года с опцией продления еще на один сезон.

Смит-Роу – воспитанник «Арсенала».

За главную команду он провел 115 матчей, забил 18 голов и сделал 13 ассистов.

Хавбека отдавали в аренду «Лейпцигу» и «Хаддерсфилд Таун».

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