Орлов высказался о тюремном жаргоне в спортивных СМИ

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на использование лагерного жаргона в российских медиа.

– У нас еще, я хочу сказать, много лагерного жаргона, тюремного жаргона перешло в наш обиход. В Советском Союзе это недопустимо было.

Я же работаю на телевидении с 1973 года, понимаете? Но когда сегодня спокойно говорят «да у них терки там между собой» – это что такое? Откуда это? Из лагеря, из тюрьмы. Ну что хорошего-то? Чего засорять русский язык?

– Слово «беспредел» чаще всего используется.

– Конечно, конечно. Ну и не надо. Те, кто получают деньги, должны следить за русским языком. Потому что я считаю, что это и есть самая большая национальная безопасность.