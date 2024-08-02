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Орлов высказался о тюремном жаргоне в спортивных СМИ

2 августа 2024, 11:24
4

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на использование лагерного жаргона в российских медиа.

– У нас еще, я хочу сказать, много лагерного жаргона, тюремного жаргона перешло в наш обиход. В Советском Союзе это недопустимо было.

Я же работаю на телевидении с 1973 года, понимаете? Но когда сегодня спокойно говорят «да у них терки там между собой» – это что такое? Откуда это? Из лагеря, из тюрьмы. Ну что хорошего-то? Чего засорять русский язык?

– Слово «беспредел» чаще всего используется.

– Конечно, конечно. Ну и не надо. Те, кто получают деньги, должны следить за русским языком. Потому что я считаю, что это и есть самая большая национальная безопасность.

  • 79-летний Орлов начал комментаторскую карьеру в 1974 году.
  • Орлов – обладатель звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

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Источник: радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Plyash
1722589532
Источник: радио Зенит. Час от часа не легче,вот журналюги изобрели новый "тюрменый жаргон." Но вовремя проснулся великий Орлов,который поправил и разрулил...Всё встало на свои места.
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MazaiNN
1722590358
,,Мочить в сартире,, таких нужно
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Spartak_forv@
1722590681
Добавлю,что пропаганда бандитских «понятий», пацанской лексики и романтизация криминала идут давно и по всем каналам.От кино и музыки до выступлений первых лиц государства
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NewLife
1722597944
Базара нет, Гена. Беспонтовых журналюг - в топку.
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