Чалов перешел в ПАОК, Джикия дал ответ «Крыльям», историческая победа «Амкала» и другие новости

Агент Маркиньоса сообщил, в какой клуб РПЛ перейдет игрок

«Боруссия» Д пополнилась хавбеком сборной Германии

Клуб РПЛ заинтересован в Джикии – экс-капитан «Спартака» уже дал ответ

«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за Кордобу

Николсон сделал заявление о своем будущем в «Спартаке»

ПАОК объявил о трансфере Чалова – есть его видеопрезентация

«Рубин» назвал «Кальяри» цену на Даку, итальянцы улучшили изначальное предложение, также форвардом интересуются два московских клуба

«Зенит» готов заплатить 25 миллионов за четвертьфиналиста Евро-2024

«Амкал» разнес «Коломну» (8:1) в Фонбет Кубке России; «Крылья» проиграли третий матч нового сезона, уступив «Динамо Мх» (0:1)

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Кто забил в РПЛ больше – Халк или Вагнер Лав?