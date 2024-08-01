Джикия дал ответ «Крыльям Советов»

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия контактировал с «Крыльями Советов».

30-летний футболист сообщил самарскому клубу, что склоняется к продолжению карьеры за границей.

Защитник пребывает в статусе свободного агента.

Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.

Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.

С 2019 года Георгий был капитаном команды.

Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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