Джикия дал ответ «Крыльям Советов»

Экс-капитан «Спартака» Георгий Джикия контактировал с «Крыльями Советов».
30-летний футболист сообщил самарскому клубу, что склоняется к продолжению карьеры за границей.
Защитник пребывает в статусе свободного агента.
- Джикия был в «Спартаке» с декабря 2016 года.
- Он забил 5 голов и сделал 11 ассистов в 215 матчах.
- С 2019 года Георгий был капитаном команды.
- Со «Спартаком» защитник выиграл РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги
Источник: Sport24