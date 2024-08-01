«Кальяри» улучшил предложение по Даку из «Рубина»

«Кальяри» продолжает переговоры с «Рубином» по трансферу Мирлинда Даку.

В первой половине июля итальянцы предлагали за игрока 3 миллиона евро, но получили отказ.

Новое предложение «Кальяри» – 5+3 миллионов евро. Оно тоже не устраивает казанцев, рассчитывающих заработать не менее 10 миллионов.