Два московских клуба интересуются форвардом «Рубина» Даку

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку может сменить команду до закрытия летнего трансферного окна.

Отец футболиста назвал клубы, которые проявляют интерес к его сыну.

«Может ли он уйти этим летом? Мы пока не знаем, есть еще один месяц трансферного окна, но Мирлинд и в «Рубине» хорошо себя чувствует. Если клуб примет решение о трансфере, то это можно сделать.

Интерес к сыну есть от клубов из России и Европы, но пока ничего конкретного. Знаю про интерес от «Локомотива», ЦСКА, команд Бундеслиги и «Кальяри». Поэтому август станет решающим месяцем для будущего сына», – сказал Даку-старший.