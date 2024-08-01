Агент Маркиньоса сообщил, в какой клуб РПЛ перейдет игрок

Агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса Тиаго Реджиани ответил на вопрос о будущем футболиста.
– Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдет в «Спартак».
– Были новости о том, что сначала «Спартак» перехватывал трансфер, потом «Локомотив», а затем снова «Спартак».
– Да, это правда.
- Бразилец сыграл в прошлом сезоне в 48 встречах за «Ференцварош», отметился 7 голами и 10 передачами. Он провел за венгерский клуб также 1 игру в сезоне-2024/25, в которой забил 1 гол и отдал 1 передачу.
- Венгерский клуб тогда тренировал нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
- Ожидается, что 24-летний Маркиньос подпишет трехлетний контракт с красно-белыми.
- Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.
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Источник: «Спорт-Экспресс»