Агент Маркиньоса сообщил, в какой клуб РПЛ перейдет игрок

Агент вингера «Ференцвароша» Маркиньоса Тиаго Реджиани ответил на вопрос о будущем футболиста.

– Есть большая вероятность, что Маркиньос перейдет в «Спартак».

– Были новости о том, что сначала «Спартак» перехватывал трансфер, потом «Локомотив», а затем снова «Спартак».

– Да, это правда.

Бразилец сыграл в прошлом сезоне в 48 встречах за «Ференцварош», отметился 7 голами и 10 передачами. Он провел за венгерский клуб также 1 игру в сезоне-2024/25, в которой забил 1 гол и отдал 1 передачу.

Венгерский клуб тогда тренировал нынешний главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

Ожидается, что 24-летний Маркиньос подпишет трехлетний контракт с красно-белыми.

Сумма трансфера игрока составит 5 миллионов евро, а зарабатывать в московской команде полузащитник будет 1,2 миллиона евро в год.

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