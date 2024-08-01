«Зенит» готов заплатить 25 миллионов за четвертьфиналиста Евро-2024

Атакующий полузащитник «Бенфики» Оркун Кекчю стал трансферной целью «Зенита».

Петербургский клуб готов заплатить за него 25 миллионов евро.

Если «Зениту» удастся заполучить турецкого футболиста, то будут остановлены переговоры о переходе Ивана Илича из «Торино».

В прошлом сезоне Кекчю забил 7 голов и сделал 11 ассистов в 43 матчах за «Бенфику».

Его рыночная стоимость – 27 миллионов евро.

Хавбек со сборной Турции дошел до 1/4 финала Евро-2024.

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