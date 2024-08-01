«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за Кордобу

«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за трансфер колумбийского форварда Джона Кордобы, сообщает журналист Иван Карпов. Контракт 31-летнего футболиста с «быками» истекает летом 2025 года.

«Зенит» готов платить Кордобе 4,5 миллиона евро в год. Его нынешняя зарплата в «Краснодаре» составляет 3,6 миллиона евро за сезон.

По данным Карпова, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий пока выступает против продажи «Зениту» своего ведущего нападающего. Сам же футболист хочет перейти в петербургский клуб. Кордоба не желает оставаться в команде, возглавляемой Мурадом Мусаевым. Ранее он отказался переподписывать контракт после ухода с поста главного тренера Владимира Ивича.

«Сергей Николаевич пригрозил Джону, что если тот продолжит упорствовать в своем стремлении сбежать в Питер и не станет полноценно играть за «Краснодар», то ближайший год он будет бегать по кругу», – написал Карпов.

Возможный переход Кордобы делает менее вероятным трансфер в «Зенит» нападающего «Спартака» Александра Соболева.