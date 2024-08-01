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«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за Кордобу

1 августа 2024, 13:29
37

«Зенит» предложил «Краснодару» 9 миллионов евро за трансфер колумбийского форварда Джона Кордобы, сообщает журналист Иван Карпов. Контракт 31-летнего футболиста с «быками» истекает летом 2025 года.

«Зенит» готов платить Кордобе 4,5 миллиона евро в год. Его нынешняя зарплата в «Краснодаре» составляет 3,6 миллиона евро за сезон.

По данным Карпова, владелец «Краснодара» Сергей Галицкий пока выступает против продажи «Зениту» своего ведущего нападающего. Сам же футболист хочет перейти в петербургский клуб. Кордоба не желает оставаться в команде, возглавляемой Мурадом Мусаевым. Ранее он отказался переподписывать контракт после ухода с поста главного тренера Владимира Ивича.

«Сергей Николаевич пригрозил Джону, что если тот продолжит упорствовать в своем стремлении сбежать в Питер и не станет полноценно играть за «Краснодар», то ближайший год он будет бегать по кругу», – написал Карпов.

Возможный переход Кордобы делает менее вероятным трансфер в «Зенит» нападающего «Спартака» Александра Соболева.

  • Колумбиец провел в этом сезоне 1 матч за «Краснодар». В прошлом сезоне Кордоба провел 31 встречу, забил 18 голов, отдал 3 передачи.
  • На Кубке Америки-2024 он сыграл в 6 матчах, забил 2 гола, отдал 2 передачи.

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Источник: телеграм-канал «Инсайды от Карпа || Иван Карпов»
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Спартак Кордоба Джон Соболев Александр
Комментарии (37)
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"supermax"
1722508567
Да что ж такое... А Сашка? Сашка то?
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VVS25
1722510965
Мешок денег,отбросив всякие приличия , продолжает попытки ослабить конкурентов любой ценой , при этом вцепившись в Клаву словно пес цепной и не желая отпустить ни при каких условиях. Так хочется им в юбилейный год обеспечить себе как можно более быструю и легкую победу, особо не напрягаясь.
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Цугундeр
1722513621
Ванеечкааа..Пуся смекалистая .))
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gennadiy
1722515259
Пусть всех скупают, и чемпионами еще 20 лет будут. Ещё им денег подкиньте. Позорище Российского футбола, точно...
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Spartak_forv@
1722516085
У карпа уже пятница на календаре
Ответить
FCSpartakM
1722518815
"4,5 миллиона евро в год" - это не просто хахах.это уже ХАХАХАХА Ну и очередной камень в Галицкого, со своим назначением физрука. Еще долго ему будет это аукаться
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алдан2014
1722518857
Иш чего захотели,пусть соболя за 20 покупают. Кордоба в Краснодаре молодчик
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АЛЕКС 58
1722521168
Беги,Джон,беги из этого коровника!
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aaaaahhhh
1722524700
Вшивота ни как не угомонится. с каждого клуба надо кого нибудь выдернуть. Убогие.
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Январь 59
1722528760
У Локо Глушенкова забрали, у Краснодара хотять забрать Джона, чуть ранее разграбили Крылья Советов и Сочи, ещё несколько лет назад растащили Ростов. Ну разве так можно?
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