⚡ ПАОК объявил о трансфере Чалова

Нападающий Федор Чалов официально перешел из ЦСКА в ПАОК.
Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Греческий клуб активировал опцию выкупа, заплатив отступные за форварда.
«Федор Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года. Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока», – сообщил вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос.
- Рыночная стоимость Чалова – 11 миллионов евро.
- Он уже играл в Европе за швейцарский «Базель».
- В составе ЦСКА Федор провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
Источник: «Спорт-Экспресс»