⚡ ПАОК объявил о трансфере Чалова

Нападающий Федор Чалов официально перешел из ЦСКА в ПАОК.

Сумма трансфера составила 3 миллиона евро. Греческий клуб активировал опцию выкупа, заплатив отступные за форварда.

«Федор Чалов подписал контракт с нашим клубом на три года. Сегодня вечером будет выложена видео-презентация игрока», – сообщил вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос.