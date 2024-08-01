Два футболиста отказываются покидать «Барселону»

«Барселона» пытается заработать на продаже действующих игроков, чтобы потратить эти деньги на усиление состава.

Каталонцы хотят выставить на трансфер полузащитника Френки де Йонга и вингера Рафинью, но сами футболисты против.

Они поручили своим агентам игнорировать все предложения от других клубов.

Зато уйти может зимний новичок «Барсы» Витор Роке, который согласится сменить команду, если главный тренер Ханс-Дитер Флик не видит его в составе.

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