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Директор «Спартака» объявил об уходе из клуба

1 августа 2024, 18:53
10

Сергей Белых официально покинул пост исполнительного директора «Спартака».

«Да, это так. Сейчас в планах отдохнуть, потом заниматься собственными проектами и двигаться дальше.

Со «Спартаком» расстались в нормальных отношениях», – подтвердил Белых.

  • Менеджер проработал в «Спартаке» ровно год.
  • До этого он 4 года занимал пост гендиректора омской хоккейной команды «Авангард».
  • Спартаковцы начали сезон с 2 побед в 3 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (10)
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oyabun
1722528675
Даже не знал что в Спартаке есть такой директор
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ivany4
1722532085
И что он такого исполнил, что покинул пост.))
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val69
1722534619
Это хто, этот исполнитель? Не, не знаю, не слышал...
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BRO_football
1722536022
Сложно найти человека, который будет стабильно долго работать в этом дурдоме под названием Спартак.
Ответить
k611
1722538786
Понял что футбол это не хоккей
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zigbert
1722540559
Зачем его вообще взяли из хоккейной структуры?
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alefreddy
1722594179
кто понял жизнь тот больше не спешит....Удачи ему
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