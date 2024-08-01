Директор «Спартака» объявил об уходе из клуба

Сергей Белых официально покинул пост исполнительного директора «Спартака».

«Да, это так. Сейчас в планах отдохнуть, потом заниматься собственными проектами и двигаться дальше.

Со «Спартаком» расстались в нормальных отношениях», – подтвердил Белых.

Менеджер проработал в «Спартаке» ровно год.

До этого он 4 года занимал пост гендиректора омской хоккейной команды «Авангард».

Спартаковцы начали сезон с 2 побед в 3 матчах.

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