«Фламенго» не отказался от покупки Клаудиньо

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз сообщил, что клуб ежедневно общается с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника Клаудиньо.

Переговоры идут тяжело, однако клуб из Рио-де-Жанейро стремится к соглашению на условиях, справедливых для игрока и петербуржцев.