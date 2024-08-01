«Фламенго» не отказался от покупки Клаудиньо

Вице-президент «Фламенго» Маркос Браз сообщил, что клуб ежедневно общается с «Зенитом» по поводу трансфера полузащитника Клаудиньо.
Переговоры идут тяжело, однако клуб из Рио-де-Жанейро стремится к соглашению на условиях, справедливых для игрока и петербуржцев.
- Ранее сообщалось, что Клаудиньо просил «Зенит» отпустить его во «Фламенго», но стороны не смогли договориться о трансфере, поэтому бразильцы вышли из переговоров.
- Бразильский клуб предлагал за хавбека 18 миллионов евро.
- 27-летний Клаудиньо играет за петербуржцев с 2021 года.
- Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.
Источник: страница Раисы Симплисиу в соцсети X