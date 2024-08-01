«Реал» проиграл «Милану» на Soccer Champions Tour

«Реал» уступил «Милану» со счетом 0:1 в рамках серии матчей Soccer Champions Tour в США. «Россонери» забили единственный гол на 55-й минуте – отличился нигериец Самуэль Чуквуэзе. Игра прошла в Чикаго.

В рамках серии Soccer Champions Tour также запланированы встречи «Реал» – «Барселона» (3 августа), «Барселона» – «Милан» (6 августа) и «Реал» – «Челси» (6 августа).

Ранее уже сыграли «Манчестер Сити» – «Милан» (2:3) и «Барселона» – «Манчестер Сити» (2:2, по пенальти 4:1).

Товарищеский матч

Реал – Милан – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Чуквуэзе, 55.