«Это не уровень профессионального футбола»: Илич – об игре «Пари НН» против «Ахмата»

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался после кубкового поражения от «Ахмата» (1:4).

– Третью игру мы совершаем одни и те же ошибки в обороне. В это сложно поверить. Даже не знаю, что сказать. Такое количество ошибок, это не уровень профессионального футбола.

– В чем причина, что «Пари НН» сбавил во втором тайме?

– Понятно, что во второй половине мы сбавили. Это произошло потому, что в первом тайме мы пропустили два гола. «Ахмату» уже было гораздо проще играть.

У «Пари НН» 3 поражения подряд.

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