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  • «Это не уровень профессионального футбола»: Илич – об игре «Пари НН» против «Ахмата»

«Это не уровень профессионального футбола»: Илич – об игре «Пари НН» против «Ахмата»

1 августа 2024, 00:30
3

Главный тренер «Пари НН» Саша Илич высказался после кубкового поражения от «Ахмата» (1:4).

– Третью игру мы совершаем одни и те же ошибки в обороне. В это сложно поверить. Даже не знаю, что сказать. Такое количество ошибок, это не уровень профессионального футбола.

– В чем причина, что «Пари НН» сбавил во втором тайме?

– Понятно, что во второй половине мы сбавили. Это произошло потому, что в первом тайме мы пропустили два гола. «Ахмату» уже было гораздо проще играть.

  • У «Пари НН» 3 поражения подряд.
  • Илич принял команду весной.
  • Серб спас «Пари НН» от вылета.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Ахмат Илич Саша
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1722494880
Пари просто труп, пора им в ФНЛ отдохнуть
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Cleaner
1722500883
Сбавили потому, что в первом тайме пропустили два гола??????????? Илич, что за пургу ты несешь! При таком счете вы должны были ПРИБАВИТЬ в игре, чтобы отыграться! ПС: Илич не тренер для профессионального футбола.
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Gospod
1722513202
а чувак с Фонбета 900тыс поднял...молоток..
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