Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович оценил исход кубкового матча против «Динамо» (3:0).

– Всем ли довольны или есть моменты в игре «Спартака», которые вызывают у вас вопросы?

– Благодарю своих ребят. Они провели сегодня феноменальный матч. Давайте не забывать, что это было дерби против команды, которая в минувшем сезоне до последнего тура боролась за чемпионство. «Спартаку» удалось реализовать всe, что мы готовили.

– Почему Барко отыграл так мало?

– Я так решил (смеется). Если серьезно, то он только прибыл и провел только две полноценные тренировки с командой. Я не хотел рисковать.

– В концовке матча у вас получилось многое. Это тот футбол, который вы хотите видеть от «Спартака»?

– Да, это то, что мы хотим. Я понимаю, что тяжело играть так на протяжении всех 90 минут, но в матче с «Динамо» ребята показали на 90% то, что мы хотели сделать.

– Такая победа в дерби насколько важна для вас?

– Я живу этим. Проживаю каждый матч вместе с командой, я получаю от этого удовольствие. Тем более, когда такой важный матч, дерби со столичной командой. Я стараюсь контролировать себя и сохранять концентрацию, но я живу этими матчами и футболом.