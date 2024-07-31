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  • Стартовал новый сезон Фонбет Кубка России, рекордный трансфер Миранчука, Захарян выбыл на несколько месяцев и другие новости

Стартовал новый сезон Фонбет Кубка России, рекордный трансфер Миранчука, Захарян выбыл на несколько месяцев и другие новости

31 июля 2024, 01:15

Соболев сам инициировал переговоры о переходе в «Зенит» – в петербургском клубе есть разногласия по поводу трансфера форварда «Спартака»

«Краснодар» подпишет защитника «Мальорки», также клуб предложил 11 миллионов за португальского вингера

ЦСКА подписал контракт с иранским защитником и отправил его в аренду в Узбекистан

Захарян перенесет операцию – известны сроки его восстановления

Миранчук перешел из «Аталанты» в американский клуб, его трансфер стал рекордным для МЛС, «Локомотив» заработает на этой сделке

В «Зените» определились с будущим Бакаева

Чалов не прилетел в Грецию: известна причина

«Спартак» может купить аргентинского нападающего за 15 миллионов

«Зенит» начал защиту титула в Фонбет Кубке России с разгрома «Факела», «Локомотиву» и «Рубину» тоже удалось победить, а первый гол нового розыгрыша забил физрук из лицея ядерных технологий

Определились все четвертьфиналисты Олимпийского футбольного турнира

Источник: «Бомбардир»
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