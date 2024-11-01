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    Романцев высказался о кричалке про «Зенит»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что в кричалке «Зенит» – позор российского футбола» нет ничего обидного для петербургского клуба, потому что сильным завидовали во все времена.

    – В этом сезоне бурно обсуждается кричалка «Зенит» – позор российского футбола». Глава РПЛ Александр Алаев заявил, что относится к ней спокойно: «Не ругаются матом – и слава богу». А вот защитник Юрий Горшков убежден, что «все идет от зависти» к питерцам. Как думаете, кто здесь прав – президент лиги, футболист или фанаты?

    – Вопрос с подвохом! Думаю, что это тот самый вариант, когда все правы и не правы одновременно. Но раз президент РПЛ выделил отсутствие в этой кричалке мата, значит, в ней нет ничего обидного для «Зенита». Сильным во все времена завидовали!

    Кстати, что касается нецензурной лексики, то здесь вопрос спорный. Вот «Спартак» оштрафовали за то, что фанаты с трибун кричали что-то непотребное. Но у нас и по ТВ, и в кино можно такие словечки услышать, что вздрагиваешь! Да и на поле в выражениях не стесняются.

    Недавно этот вирус и хоккей зацепил, накалив до предела трибуны на матче «Спартака» с питерским СКА. Не знаю, как в хоккее, но у нашего футбола точно есть проблемы и посерьезнее. А то, что свое отношение к любимым и нелюбимым клубам болельщики во все времена проявляли по-разному, и так известно. Но теперь мы знаем: главное, делать это без мата.

    С другой стороны, добавь в эту кричалку пару-тройку горячих словечек, и сразу станет понятно, за что ее автор так не любит «Зенит». Выходит, что прав Алаев, сказав, что чем меньше мы станем обращать внимание на подобные глупости, тем меньше ахинеи будет нестись с трибун.

    • КДК считает кричалку оскорбительной и штрафует клубы за ее использование зрителями во время матчей.
    • Впервые ее использовали болельщики «Факела» 6 мая.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.11.2024 12:17
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    Комментарии (16)
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    Интерес
    1730454470
    В отношении "нецензурной лексики" надо смотреть не на разные трансляции ТВ,концерта и пр.,а в Административный кодекс РФ. Только кто за этим надзирать в быту будет,а уж тем более-исполнять,ибо все грешат этим,включая правоохранителей и законодателей. Как справедливо писал не у всех популярный ныне В.И.Ленин -"если под табличкой "не курить" постоянно располагается толпа курящих,снимите табличку".В смысле,не дискредитируйте правила,декларируемые вами,или добейтесь их исполнения.
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    FWSPM
    1730456810
    Почему про Спартак в свое время так никто не кричал?
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    Мордаванин
    1730458953
    "во..йна дворцов и хижин" ныне принимает отнюд не революционнные значения
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    NewLife
    1730459134
    "в ней нет ничего обидного для «Зенита»" Полностью согласен с ОИРом, помойные давно уже знают, что позорят российский футбол, поэтому и не обижаются. Божья роса им в глаза.
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    Cleaner
    1730459849
    Зенит НЕ СИЛЬНЫЙ клуб, а БОГАТЫЙ. И богат Зенит за счет других клубов и благодаря близости к власти. Эта власть разрешает ОДНОМУ ЕДИНСТВЕННОМУ клубу в России залезать в госбюджет и грести оттуда бабло лопатой. И ИМЕННО ПОЭТОМУ команду Зенит так называют!!!...(((
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    R_a_i_n
    1730461670
    Хорошая такая кричалка, душевная.
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    Spartak_forv@
    1730469690
    Расскажите это тем,кто за это штрафует
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    Айболид
    1730474340
    Чёт в последнее время не слыхать на трибунах то . лукойл переоценил свои финансовые возможности . Тут либо Пиняева покупай , либо крикунов "стимулируй" . А редакторам "бомбы" всё неймётся . Все уже забыли про эти визги , кроме местных квадробоберов , теперь они по "сигналу" админа голосить будут . Ну чисто "собаки Павлова" .
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    АЛЕКС 58
    1730480979
    Зенит- позор российского футбола
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