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    • Смородская поделилась ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

    Смородская поделилась ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская перед матчем 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» сказала, что считает красно-синих более стабильной командой.

    – Не знаю, фаворит ли ЦСКА в предстоящем дерби, но, мое мнение, он выглядит более уверенно, чем «Спартак». Это более стабильная команда, и есть понимание, что от нее ждать. А вот чего ждать от «Спартака», я не понимаю. Он очень нестабилен.

    – Какой игры ожидаете в этой встрече?

    – Думаю, она будет очень активная, не вялотекущая. У всех будет большое желание победить.

    • Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
    • Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.11.2024 09:52
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Борис34684
    1730445880
    Надо же, нашли у кого спросить.
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    шахта Заполярная
    1730446788
    Нам всем очень важно знать мнение бывших презиДентов, особенно Смородской
    Ответить
    Интерес
    1730449980
    "..., она будет очень активная, не вялотекущая.".На этом вопрос её компетентности в теме собственно футбола(а не администрирования) можно закрыть навечно.
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    Питерский князь
    1730450951
    Сви.ньи, уже начинают визжать, а что будет, во время матча, остаётся гадать. Кони, им в жопу свою килду вставят, такое начнётся! :)))
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    Цугундeр
    1730451722
    И к бабке не ходи..)
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    NewLife
    1730452413
    Я за стабильность, консолидацию и все плечом к плечу))
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    Everest13
    1730455835
    Смотрел первый матч, было лет 6 ,Спартак выиграл у ЦСКА 5-4 вот это игра была, сейчас гавно команда , возможно и высосит ничью...
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