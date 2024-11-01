Смородская поделилась ожиданиями от матча ЦСКА – «Спартак»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская перед матчем 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» сказала, что считает красно-синих более стабильной командой.

– Не знаю, фаворит ли ЦСКА в предстоящем дерби, но, мое мнение, он выглядит более уверенно, чем «Спартак». Это более стабильная команда, и есть понимание, что от нее ждать. А вот чего ждать от «Спартака», я не понимаю. Он очень нестабилен.

– Какой игры ожидаете в этой встрече?

– Думаю, она будет очень активная, не вялотекущая. У всех будет большое желание победить.

Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

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