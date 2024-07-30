ЦСКА подписал контракт с иранским защитником и отправил его в аренду в Узбекистан

ЦСКА подписал контракт с 20-летним защитником Амирхоссейном Рейванди до лета 2026 года. При этом футболист отправится в аренду в «Бухару» для получения игровой практики. Соглашение с узбекистанским клубом рассчитано до конца года без права выкупа.

«Амир изначально проходил стажировку в молодежной команде ПФК ЦСКА в рамках партнерства с иранской академией KIA, после чего он получил шанс во взрослой команде, где по итогам тренировочного процесса было принято решение подписать с игроком полугодичное арендное соглашение с опцией выкупа.

Напомним, что Риванди был отобран для стажировки по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов армейцев в иранскую академию в декабре 2023 года и январе 2024 года», – говорится в сообщении ЦСКА.

«Амир произвел хорошее впечатление на тренерский штаб и спортивную дирекцию клуба, поэтому было принято решение подписать контракт с талантливым футболистом.

Однако в рамках получения необходимой игровой практики и дальнейшего развития Амир отправляется в аренду в Узбекистан до конца года. При этом в наших планах, чтобы зимние сборы футболист начал вместе со своими партнерами в ЦСКА», – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев.