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  • ЦСКА подписал контракт с иранским защитником и отправил его в аренду в Узбекистан

ЦСКА подписал контракт с иранским защитником и отправил его в аренду в Узбекистан

30 июля 2024, 12:20
4

ЦСКА подписал контракт с 20-летним защитником Амирхоссейном Рейванди до лета 2026 года. При этом футболист отправится в аренду в «Бухару» для получения игровой практики. Соглашение с узбекистанским клубом рассчитано до конца года без права выкупа.

«Амир изначально проходил стажировку в молодежной команде ПФК ЦСКА в рамках партнерства с иранской академией KIA, после чего он получил шанс во взрослой команде, где по итогам тренировочного процесса было принято решение подписать с игроком полугодичное арендное соглашение с опцией выкупа.

Напомним, что Риванди был отобран для стажировки по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов армейцев в иранскую академию в декабре 2023 года и январе 2024 года», – говорится в сообщении ЦСКА.

«Амир произвел хорошее впечатление на тренерский штаб и спортивную дирекцию клуба, поэтому было принято решение подписать контракт с талантливым футболистом.

Однако в рамках получения необходимой игровой практики и дальнейшего развития Амир отправляется в аренду в Узбекистан до конца года. При этом в наших планах, чтобы зимние сборы футболист начал вместе со своими партнерами в ЦСКА», – сказал заместитель генерального директора ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев.

  • В прошлом сезоне Рейванди провел 2 матча за основной состав красно-синих.
  • По данным Transfermarkt, ЦСКА заплатил иранскому КИА за трансфер Риванди 100 тысяч евро.

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Источник: официальный сайт ЦСКА
Россия. Премьер-лига Узбекистан. Суперлига ЦСКА Бухара Рейванди Амирхоссейн
Комментарии (4)
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prostotak2023
1722331718
не сожрут конятину узбеки то ?
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FCSpartakM
1722333099
там и так два игрока с азии, которые просто в заявке, на кой черт подписывать ноунеймов из пердей ? Ну ладно молодой из Европы и все такое или своя школа, тут вообще просто вообще нет объяснения
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Barmaleushka
1722339128
лишьбыдругимнидастался
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