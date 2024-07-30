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  • Стало известно о разногласиях в «Зените» по поводу трансфера Соболева

Стало известно о разногласиях в «Зените» по поводу трансфера Соболева

30 июля 2024, 11:13
19

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин высказался о том, кто в «Зените» поддерживает или выступает против перехода нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Не надо забывать, что в «Зените» есть разные люди – кто хочет взять Соболева и кто не хочет. Семак и Погорелов хотят, а сторона Медведева не горит желанием его приглашать. Возможно, и Миллер не хочет – уж не знаю, насколько он в этих процессах участвует. И фанаты не хотят.

Ситуация двоякая, и поэтому предложение «Зенита» такое невысокое. «Зенит» как клуб не особо сильно заинтересован в Соболеве. Отдельные должностные лица хотят, а другие не хотят – есть разногласия», – сказал Никитин.

  • 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» после матча 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
  • Игрок выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (19)
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R_a_i_n
1722327398
Хотят,не хотят...ломаются они там, а у парня депрессия. Уже и понаму и сандали голубые одел.
Ответить
Myasko
1722327715
Соболь даже не успев перейти, уже внёс свою лепту в разногласия. Мужик. Следующая новость будет о драке из-за него в раздевалке
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prostotak2023
1722327790
меня одного новости с этой шоболинной шкуркой подза е бали?
Ответить
Taps
1722329300
Какие разногласия ? Нах этот урод кому нужен.
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Desma
1722331879
Семак и Погорелов хотят? Этож с какой целью? Шурик хоть и крупненький парниша, но бразилы во главе с Нино его быстро поставят в нужную позу. Да и с Алипом не забалуешь.
Ответить
prostotak2023
1722331945
Мой прогноз на сегодня! Ставим хату и не боимся! 2DROTS 1:4 Строгино Локо 2:1 Ростов Рубин 2:0 акрон Зенит 8:1 факел
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MazaiNN
1722333282
Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Ай да Сашка. Вот трагикомедию замутил.
Ответить
FCSpartakM
1722333348
В очередной раз инфа о том, что тренер там манекен. Семак хочет большого форварда, конкретную фамилию, ему говорят шиш, мы не хотим его)
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Ziklop
1722335229
Семака понять можно, у него тактика вешать в штрафную, а там малыши и Кассьерра совсем не боец не может силовую борьбу выиграть....
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Ниф-Ниф
1722340968
"Верхи - не могут, низы - не хотят."...
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