Стало известно о разногласиях в «Зените» по поводу трансфера Соболева

Автор телеграм-канала «КБ Телега» Максим Никитин высказался о том, кто в «Зените» поддерживает или выступает против перехода нападающего Александра Соболева из «Спартака».

«Не надо забывать, что в «Зените» есть разные люди – кто хочет взять Соболева и кто не хочет. Семак и Погорелов хотят, а сторона Медведева не горит желанием его приглашать. Возможно, и Миллер не хочет – уж не знаю, насколько он в этих процессах участвует. И фанаты не хотят.

Ситуация двоякая, и поэтому предложение «Зенита» такое невысокое. «Зенит» как клуб не особо сильно заинтересован в Соболеве. Отдельные должностные лица хотят, а другие не хотят – есть разногласия», – сказал Никитин.