Чалов не прилетел в Грецию: известна причина

Трансфер нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК откладывается.
Планировалось, что российский футболист сегодня прибудет в Грецию, но этого не произошло.
«Федор Чалов должен был прилететь сегодня, но, насколько знаю, этому помешало отсутствие рейсов.
Завтра он будет в Салониках, чтобы завершить свой переход. Контракт на три года. Номер 9 свободен для него», – объяснил ситуацию вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос.
- Ожидается, что греки выкупят форварда за 3 млн евро.
- Рыночная стоимость Чалова – 11 миллионов евро.
- Он уже играл в Европе за швейцарский «Базель».
- В составе ЦСКА Федор провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.
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Источник: Sport24