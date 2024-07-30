Чалов не прилетел в Грецию: известна причина

Трансфер нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК откладывается.

Планировалось, что российский футболист сегодня прибудет в Грецию, но этого не произошло.

«Федор Чалов должен был прилететь сегодня, но, насколько знаю, этому помешало отсутствие рейсов.

Завтра он будет в Салониках, чтобы завершить свой переход. Контракт на три года. Номер 9 свободен для него», – объяснил ситуацию вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос.

Ожидается, что греки выкупят форварда за 3 млн евро.

Рыночная стоимость Чалова – 11 миллионов евро.

Он уже играл в Европе за швейцарский «Базель».

В составе ЦСКА Федор провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.

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