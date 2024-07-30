Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Чалов не прилетел в Грецию: известна причина

30 июля 2024, 21:21
10

Трансфер нападающего Федора Чалова из ЦСКА в ПАОК откладывается.

Планировалось, что российский футболист сегодня прибудет в Грецию, но этого не произошло.

«Федор Чалов должен был прилететь сегодня, но, насколько знаю, этому помешало отсутствие рейсов.

Завтра он будет в Салониках, чтобы завершить свой переход. Контракт на три года. Номер 9 свободен для него», – объяснил ситуацию вице-президент ПАОКа Кириакос Кириакос.

  • Ожидается, что греки выкупят форварда за 3 млн евро.
  • Рыночная стоимость Чалова – 11 миллионов евро.
  • Он уже играл в Европе за швейцарский «Базель».
  • В составе ЦСКА Федор провел 263 матча, забил 89 голов и сделал 44 ассиста.

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги

Еще по теме:
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ» 6
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении 2
Макаров – о Чалове: «Человек забивал «Реалу», считаете, не идет карьера?» 2
Источник: Sport24
Греция. Суперлига Россия. Премьер-лига ЦСКА ПАОК Чалов Федор
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
RUSARM
1722365629
Да пусть уже едет быстрее,он все равно толком и не играл,его давно с правильного пути сбил его агент!!!
Ответить
Garrincha58
1722366154
правильно сделал поиграет в еврокубках
Ответить
ss21
1722368215
Думаю он стоит 5 млн.
Ответить
СпартакВВ
1722400897
Стоит 11,5, а продали за 3! А сколько положили в карман?
Ответить
АЛЕКС 58
1722401218
Хромая лошадь заблудилась.
Ответить
prostotak2023
1722403273
забухали, проводы, все дела, все вроде бы отправили в грецию, а в итоге проснулся в узбекистане))))
Ответить
Spartakbro
1722420966
На СВО надо отправить
Ответить
zigbert
1722427113
Что то уж очень дешево отдает его ЦСКА?
Ответить
Главные новости
Заболотный объяснил случайностью попадание допинга в свой организм
11:44
1
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
2
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
12
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
3
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
11
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Все новости
Все новости
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Экс-тренер ЦСКА и «Локомотива» Николич прокомментировал свою первую победу в Лиге чемпионов
9 сентября
Европейский клуб готов предложить 7-8 миллионов за вратаря сборной России
8 сентября
2
Экс-форвард «Интера» пополнит «Рубин»
6 сентября
2
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
ФотоКлуб АПЛ продал игрока сборной Ямайки
3 сентября
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
2 сентября
1
Агент Тикнизяна признался, что Наир предпочел «Олимпиакос» вариантам в РПЛ
2 сентября
1
Агент Баринова рассказал о неудавшемся переходе игрока в европейский клуб
1 сентября
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
«Зенит» принял окончательное решение по трансферу экс-игрока «Реала»
26 августа
5
«Краснодар» согласовал контракт с экс-партнером Роналду
25 августа
1
Фото«Краснодар» заинтересовался экс-вингером сборной Португалии
23 августа
1
ФотоЭкс игрок «Локомотива» и ЦСКА Тикнизян сменил клуб
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Тикнизян проходит медосмотр для нового клуба
17 августа
4
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
15 августа
6
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15 августа
6
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
15 августа
9
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
15 августа
10
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
12 августа
В ПАОКе подтвердили аренду игрока «Зенита»
12 августа
Дркушич близок к уходу из «Зенита» – известен его новый клуб
12 августа
7
ВидеоЛивай Гарсия забил в первом матче после ухода из «Спартака»
11 августа
28
В ЦСКА подтвердили переговоры с европейским клубом по Баринову: «Но в итоге не срослось»
11 августа
2
За Тикнизяна предложили 7 миллионов
11 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+