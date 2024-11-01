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    Червиченко ответил, кто сильнее – Николич или Станкович

    Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

    – Чего лично вы ждете от дерби? Кто фаворит?

    – Знаете, ожидают чего-то желаемого. А тут… Ну будет дерби и будет. Такая история.

    – То есть нет предвкушения футбольного праздника?

    – Абсолютно нет! «Спартак» мучается на поле. Игрой это назвать трудно. Очки набирают где-то при помощи судей, где-то за счет запредельного везения. Все дураки залетают!

    Из последних голов только один-два можно назвать трудовыми. А все остальное – на шару. В таком состоянии вряд ли «красно-белые» что-то противопоставят ЦСКА. Если удача улыбнется, все может быть. Попрет, так попрет.

    – Так кто же фаворит?

    – Если посмотреть на составы, то ЦСКА, думаю, посильнее во всех линиях.

    – Если брать тренеров?

    – Николич сильнее Станковича. Поэтому если говорить о шансах, то я бы отдал предпочтение ЦСКА. Где-то 60 на 40.

    – Болельщикам «Спартака» нужно прежде всего надеяться на Барко?

    – Ну а чего на него рассчитывать? Зрители приходят смотреть на результативную игру своей команды или на пижона с мячом, который носится только ради обыгрыша соперников? Красиво – вопросов нет. Пенальти бьет отлично, но их же еще надо придумать.

    Это Бонгонда должен еще пробежать и кому-то в руку попасть. Тут еще и судья должен принять сторону «Спартака». Мол, тут рука увеличила площадь тела.

    Не думаю, что в дерби с ЦСКА поставят неоднозначный пенальти. Так что не понимаю, на что может рассчитывать «Спартак»… Сколько голов Барко с игры забил? А у ЦСКА есть, например, Файзуллаев. Сравните их. Для меня узбекский футболист получше, посильнее, поинтереснее.

    • Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.
    • Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

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    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

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    01.11.2024 12:28
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    Комментарии (8)
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    RUSARM
    1730453710
    Дерби-это всегда не предсказуемый результат,на каких бы местах не находились команды!!! Посмотрим по болеем!!!
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    Интерес
    1730454023
    Если сравнивать по манере и значимости Барко,то уж с Ванькой Обляковым.И не потому,что Аббос хуже,но всё же он эффективен не в таком обширном диапазоне,да и молод,а значит,не всегда стабилен.
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    Питерский князь
    1730454703
    А что Файзулаев, уже не едет в Баварию? Всякие Батраковы и Барко, меня так же не впечатляют. Игроки 1 сезона, уверен.
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    FCSpartakM
    1730455422
    У узбека 4 очка по системе гол+ пас, у Барко - 10. Кек.
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    NewLife
    1730458806
    Почему мнение этого дилетанта может кому-то быть интересным, годится только для хейта на таких желтых сортирах, как «Евро-Футбол.Ру»
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