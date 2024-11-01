Червиченко ответил, кто сильнее – Николич или Станкович

Бывший президент «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча 13-го тура РПЛ, в котором красно-белые сыграют с ЦСКА.

– Чего лично вы ждете от дерби? Кто фаворит?

– Знаете, ожидают чего-то желаемого. А тут… Ну будет дерби и будет. Такая история.

– То есть нет предвкушения футбольного праздника?

– Абсолютно нет! «Спартак» мучается на поле. Игрой это назвать трудно. Очки набирают где-то при помощи судей, где-то за счет запредельного везения. Все дураки залетают!

Из последних голов только один-два можно назвать трудовыми. А все остальное – на шару. В таком состоянии вряд ли «красно-белые» что-то противопоставят ЦСКА. Если удача улыбнется, все может быть. Попрет, так попрет.

– Так кто же фаворит?

– Если посмотреть на составы, то ЦСКА, думаю, посильнее во всех линиях.

– Если брать тренеров?

– Николич сильнее Станковича. Поэтому если говорить о шансах, то я бы отдал предпочтение ЦСКА. Где-то 60 на 40.

– Болельщикам «Спартака» нужно прежде всего надеяться на Барко?

– Ну а чего на него рассчитывать? Зрители приходят смотреть на результативную игру своей команды или на пижона с мячом, который носится только ради обыгрыша соперников? Красиво – вопросов нет. Пенальти бьет отлично, но их же еще надо придумать.

Это Бонгонда должен еще пробежать и кому-то в руку попасть. Тут еще и судья должен принять сторону «Спартака». Мол, тут рука увеличила площадь тела.

Не думаю, что в дерби с ЦСКА поставят неоднозначный пенальти. Так что не понимаю, на что может рассчитывать «Спартак»… Сколько голов Барко с игры забил? А у ЦСКА есть, например, Файзуллаев. Сравните их. Для меня узбекский футболист получше, посильнее, поинтереснее.

Матч 14-го тура РПЛ ЦСКА – «Спартак» пройдет 2 ноября и начнется в 20:45 мск.

Красно-синие занимают 5-е место в турнире с 24 очками, красно-белые идут 6-ми с 22 баллами.

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