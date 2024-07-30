Соболев сам инициировал переговоры по переходу в «Зенит»

Журналист Максим Никитин рассказал, что в «Зените» не думали о возможном переходе нападающего Александра Соболева до того, как это желание изъявил сам форвард «Спартака».

– История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева.

– То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»?

– Ну, как-то так, наверное, да. Я не знаю, как это было в деталях, но да.

– Не «Зенит» пришел в «Спартак»: «Дайте Соболева», после чего Соболев пришел в «Зенит»...

– Нет. Первый контакт «Зенита» и «Спартака» по Соболеву случился... Короче, когда эти инсайды пошли, тогда еще не было этого контакта. Мне кажется, когда было собрание клубов РПЛ, примерно в то время были контакты «Спартака» и «Зенита». На сегодня это один контакт – как был, так и есть.