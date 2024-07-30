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Соболев сам инициировал переговоры по переходу в «Зенит»

30 июля 2024, 11:40
42

Журналист Максим Никитин рассказал, что в «Зените» не думали о возможном переходе нападающего Александра Соболева до того, как это желание изъявил сам форвард «Спартака».

– История с «Зенитом» инициирована самим Соболевым. В «Зените» бы никогда не подумали, что Соболев может к ним перейти. Это инициатива Соболева.

– То есть он сказал: «Я хочу в «Зенит»?

– Ну, как-то так, наверное, да. Я не знаю, как это было в деталях, но да.

– Не «Зенит» пришел в «Спартак»: «Дайте Соболева», после чего Соболев пришел в «Зенит»...

– Нет. Первый контакт «Зенита» и «Спартака» по Соболеву случился... Короче, когда эти инсайды пошли, тогда еще не было этого контакта. Мне кажется, когда было собрание клубов РПЛ, примерно в то время были контакты «Спартака» и «Зенита». На сегодня это один контакт – как был, так и есть.

  • 27-летний Соболев был отстранен от тренировок с основным составом «Спартака» после матча 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2).
  • Игрок выступает за «Спартак» с 2020 года, провел 140 матчей и забил 58 мячей.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=e6Go1Ndwj5A&ab_channel=PRO%D0%A4%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Соболев Александр
Комментарии (42)
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evgevg13
1722330022
Ну вот и нашли крайнего...
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"supermax"
1722330225
Конченый случай ...надо избавляться
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алдан2014
1722330226
Сто пудов агент голову запудрил перспективами. Для агентов переход это лишние бабки на карман. А щас у Саши тот возраст когда через два года за него никто не даст много
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slavа0508
1722330632
Ну сиди теперь на скамейке или в дубле инициатор херов ...не нужен ты голубым ...
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oyabun
1722330855
Парень совершил "поворот не туда". В итоге сам же и пострадает. Спартак и без него будет жить и побеждать.
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prostotak2023
1722331664
инициатива епЁт инициатора, щас дельфинарий после провала пойдет или в свин 2, либо в пари нн ) нет характера, каким бы зюба не был клоуном и дрочуном своего болта, но он был с характером)
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andr45
1722335639
Три проходимца - трио прощелыг) Один якобы инициирует переходы в «Zenitе» или «Локомотив», а второй, как шакал Табаки из «Маугли», начинает визжать: «Соболев уходит!!! Соболев уходит!!!  Позор «Спартаку»!!!» Забавно, что аналогичная чушь была и с Джикией, который по уверениям того же  Гурцкая, согласовал свой переход в тот же «Локомотив»)
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Cleaner
1722335994
Соболев - ЛИЦО Спартака!!!...)))
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DOCTOR PENALTY
1722336992
Сашка, ну чё ты мелочишься?... Нахер тебе этот Зенит?... Звони в Реал или Мансити, ты же суперзвезда, *****. )
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JTherry
1722337521
при таком развитии ситуации Соболеву следует выкупить свой трансфер по стоимости отступных в 30 лимонов евро, и - полный вперёд к бом.жам, Паша Андреев поможет, если что...)
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