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    • Губерниев считает, что Галицкий и Мусаев преодолели шквал критики

    Губерниев считает, что Галицкий и Мусаев преодолели шквал критики

    Комментатор Дмитрий Губерниев высказался выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне.

    «На Руси издревле говорят – за одного битого двух небитых дают. Команда познала, почeм фунт лиха, и тренер познал это в прошлом сезоне. Чемпионство упустили, сейчас стали сильнее. Это нормально. Поэтому я не удивлен, что «Краснодар» сейчас борется за самые высокие места.

    Говоря о забитом Джоном Кордобой мяче, у меня было ощущение, что Кордоба знал, что делал, когда бил. Он отличный футболист. Поэтому я очень рад за «Краснодар», что они снова ведут борьбу за чемпионство.

    Там тренер хороший, очень верит в него Галицкий. Посмотрите, с каким шквалом критики сталкивались и Галицкий, и Мусаев. Но смогли всe преодолеть, молодцы», – написал Губерниев.

    • «Краснодар» занимает 1-е место в РПЛ с 33 очками после 13 матчей.
    • В последнем матче в гостях с «Крыльями Советов» Джон Кордоба забил гол дальним ударом с правого фланга. «Краснодар» одержал победу со счетом 2:1.

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    Источник: «Советский спорт»

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    01.11.2024 09:36
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    Комментарии (3)
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    Max-Min-vkontakte
    1730444499
    Кажется, что уже все покритиковали. Даже самые ленивые. Но караван (Краснодар) пока идёт)
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    Taps
    1730447866
    Жидковаты ребята для первого места.
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    FWSPM
    1730456414
    Достойно идут
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