Губерниев считает, что Галицкий и Мусаев преодолели шквал критики

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался выступлениях «Краснодара» в нынешнем сезоне.

«На Руси издревле говорят – за одного битого двух небитых дают. Команда познала, почeм фунт лиха, и тренер познал это в прошлом сезоне. Чемпионство упустили, сейчас стали сильнее. Это нормально. Поэтому я не удивлен, что «Краснодар» сейчас борется за самые высокие места.

Говоря о забитом Джоном Кордобой мяче, у меня было ощущение, что Кордоба знал, что делал, когда бил. Он отличный футболист. Поэтому я очень рад за «Краснодар», что они снова ведут борьбу за чемпионство.

Там тренер хороший, очень верит в него Галицкий. Посмотрите, с каким шквалом критики сталкивались и Галицкий, и Мусаев. Но смогли всe преодолеть, молодцы», – написал Губерниев.