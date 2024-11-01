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    • Дюков – об опросе ВЦИОМ: «Никто из членов исполкома РФС не видит снижения интереса к футболу»

    Дюков – об опросе ВЦИОМ: «Никто из членов исполкома РФС не видит снижения интереса к футболу»

    Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что никто из членов исполкома РФС не видит снижения интереса к игре.

    «Результаты опроса ВЦИОМ о популярности футбола в России мы рассмотрели на заседании исполкома РФС. Никто из членов исполкома не видит снижения интереса к футболу.

    Этот опрос требует тщательного анализа с нашей стороны. Как вы знаете, в любом опросе важна методика, по которой он проводится. Результаты зависят как от вопросов и их формулировок, так и от того, кого опрашивают.

    Думаю, по методике у нас будут вопросы, поскольку последний опрос проводился в 2017 году, но после этого ВЦИОМ поменял методику. В результате этих изменений уже в 2017 году ВЦИОМ, неожиданно, получил снижение показателей интереса к футболу в три раза относительно 2005 года.

    Если посмотреть на данные, которые находятся у нас в распоряжении, мы увидим рост интереса к футболу. Число занимающихся футболом постоянно растет, как и количество соревнований. Также растут доли и рейтинги трансляций, охват футбольных матчей.

    Если говорить о просмотрах, то футбол доминирует. Мы видим и рост посещаемости: сравните картинки 2005 и 2024 года. И главное – лига и клубы видят большой интерес партнеров и спонсоров, что позволяет им увеличить доходы. Спонсоры не стали бы вкладывать деньги в тот вид спорта, который не интересен гражданам.

    Безусловно, нам приходится конкурировать с другими видами спорта, видами развлечений и досуга. Они тоже не стоят на месте, активно развиваются. Но несмотря на это, футбол сохраняет и укрепляет свои лидирующие позиции», – сказал Дюков.

    • Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%.
    • При этом количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

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    Источник: Sport24

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    01.11.2024 13:37
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    Комментарии (8)
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    Питерский князь
    1730459167
    Дохера народа ушло на СВО, а снижения интереса нет. Более, чем странно. Наше государство умеет заниматься охковтерательством.
    Ответить
    baggio80
    1730459788
    Не а что мы хотим чтоб признаться что мы в жопе это надо смелость ну он не может так сказать по этому приходится нести всякую чушь лишь бы не ругали на верху
    Ответить
    Интерес
    1730462065
    Сборище слепоглухонемых.
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    zigbert
    1730467020
    В Багдаде все спокойно.
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730468272
    Когда «нужные» результаты вциом показывает все честно,когда нет-неправильная методика)
    Ответить
    NewLife
    1730469406
    Профсоюз лисиц на исполкоме выразил недоумение пропажей кур в деревне.
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    Каратель помойников
    1730471175
    Давно пора разгонять этот РФС,кучка бездарей,которым дело только до собственного кошелька
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    val69
    1730471642
    Пи*дит, как дышит..
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