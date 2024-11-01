Дюков – об опросе ВЦИОМ: «Никто из членов исполкома РФС не видит снижения интереса к футболу»

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что никто из членов исполкома РФС не видит снижения интереса к игре.

«Результаты опроса ВЦИОМ о популярности футбола в России мы рассмотрели на заседании исполкома РФС. Никто из членов исполкома не видит снижения интереса к футболу.

Этот опрос требует тщательного анализа с нашей стороны. Как вы знаете, в любом опросе важна методика, по которой он проводится. Результаты зависят как от вопросов и их формулировок, так и от того, кого опрашивают.

Думаю, по методике у нас будут вопросы, поскольку последний опрос проводился в 2017 году, но после этого ВЦИОМ поменял методику. В результате этих изменений уже в 2017 году ВЦИОМ, неожиданно, получил снижение показателей интереса к футболу в три раза относительно 2005 года.

Если посмотреть на данные, которые находятся у нас в распоряжении, мы увидим рост интереса к футболу. Число занимающихся футболом постоянно растет, как и количество соревнований. Также растут доли и рейтинги трансляций, охват футбольных матчей.

Если говорить о просмотрах, то футбол доминирует. Мы видим и рост посещаемости: сравните картинки 2005 и 2024 года. И главное – лига и клубы видят большой интерес партнеров и спонсоров, что позволяет им увеличить доходы. Спонсоры не стали бы вкладывать деньги в тот вид спорта, который не интересен гражданам.

Безусловно, нам приходится конкурировать с другими видами спорта, видами развлечений и досуга. Они тоже не стоят на месте, активно развиваются. Но несмотря на это, футбол сохраняет и укрепляет свои лидирующие позиции», – сказал Дюков.