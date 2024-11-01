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    • Канделаки – в день рождения «Матч ТВ»: «Впереди нас ждут чудеса!»

    Канделаки – в день рождения «Матч ТВ»: «Впереди нас ждут чудеса!»

    Бывший генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поздравила холдинг с днем рождения.

    • «Матч ТВ» основан в 2015 году.
    • Холдинг эксклюзивно транслирует РПЛ.
    • Сейчас пост генерального продюсера «Матч ТВ» занимает Александр Тащин.

    «Часто меня убеждают, что Россия не может быть лидером и не может удивлять. Я уже давно, слушая это, не спорю, потому что вижу перед глазами реальность и она совершенно иная.

    Девять лет назад по поручению президента мы начали создавать телеканал «Матч ТВ». Какой шквал критики, какое количество скептиков, если не сказать больше, буквально кричали, что такой проект не состоятелен! Но вот прошло девять лет и по рейтингам мы видим, что крупные спортивные события создают конкуренцию лучшим проектам федеральных каналов.

    Звезды телеканала «Матч ТВ» становятся звездами других больших каналов нашего холдинга. Семья «Матч» сегодня – это полноценная спортивная вселенная, создающая новых звезд, новые впечатления, ощущения и каждый год двигающая все больше вверх технологические возможности телевидения. А для зрителя это уже стало обыденностью и это самое главное осознание того, что все удалось.

    Бесплатный канал – лидер в области спортивного вещания, доступный каждому и опережающий время. Запад, друзья, безнадежно отстал и теперь мы смотрим на тех, кто идет впереди и рядом, например на ту же Южную Корею.

    Сегодня, поднимая тост за девятилетие канала, я хочу сказать спасибо. Спасибо всем, кто был с нами в одном строю, кто ушел в небеса, не дождавшись этого праздника. И, конечно, спасибо нашему руководителю Александру Александровичу Жарову за то, что смотрит вперед и дает возможность сегодня, в очень непростое время, инвестировать именно в те технологии, которые российскому спорту понадобятся через три, через пять, через десять лет.

    А нашей команде я бы сказала следующее. 9 лет для канала – непростые годы, но это мгновения. Это как девять месяцев, отведенные для рождения ребенка, прекрасные, волнующие и памятные. Но впереди и детство и юность и взросление. И это еще более прекрасные годы. Друзья, поверьте, впереди нас ждут чудеса!» – написала Канделаки.

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    Источник: телеграм-канал Тины Канделаки

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    01.11.2024 13:35
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Мордаванин
    1730457754
    чудеса уже видли расчудесные хочется дива дивного
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    Вячеслав_fcsm
    1730460071
    Да уж "спасибо" вам за ЛЧ 2024-25!
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    DMитрий
    1730460638
    Сиськи покажешь!? Бомбардир следи, не пропусти!
    Ответить
    Интерес
    1730461491
    Кроме мордобития(в клетках) и словоблудия(на Матч ТВ)-никаких чудес!
    Ответить
    СайфуЛлах-Усманов-google
    1730464989
    Это она про матч России с брунеей
    Ответить
    NewLife
    1730470092
    "впереди нас ждут чудеса" - надеется на беатификацию по блату газпрома))
    Ответить
    Spartak_forv@
    1730470199
    Лучший российский и мировой спорт на любом устройстве и из любой точки страны-это, видимо,региональный чемпионат по стрельбе из лука в 7 утра,игрища БРИКС,фильмы Сигала, политоту в естьтема?Вы даже Лигу чемпионов просрали
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