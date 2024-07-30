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  • Фонбет Кубок России. «Зенит» начал защиту титула с разгрома «Факела» (3:0)

Фонбет Кубок России. «Зенит» начал защиту титула с разгрома «Факела» (3:0)

30 июля 2024, 22:58
33

«Зенит» крупно победил в первом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Петербуржцы дома разгромили «Факел» со счетом 3:0.

По мячу забили Александр Ерохин и Вильсон Изидор. В пассиве гостей автогол Василия Черова и удаление Абдуллы Багамаева.

Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 1-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Ерохин, 25; 2:0 – Черов (в свои ворота), 70; 3:0 – Изидор, 84.

Удаление: нет – Багамаев, 88.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Факел Зенит
Комментарии (33)
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anatolich72
1722369714
"разгромил" второй состав Факела с помощью судьи.
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БАЗАРА НЕТ
1722370819
Питер рулит
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mutabor0992
1722371910
Первая победа в шляп турнире!Не расслабляться ведь впереди еще такие топ клубы как 2 дротс,Ильпар,Череповец и другие!!!
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Пингвины Антарктиды/Толян
1722372191
Надо провести референдум на Бомбардире о переименовании Зенита в ФК Газпром
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JIEGEHDA
1722372542
Факел мешки России. ФНЛ ждёт выскочек с трибун
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Илья-Альчуль-vkontakte
1722374890
Несерьёзно. Первый гол - никто Ерохина не держал при угловом. При повторе очевидно, что и остальных набегающих футболистов при этом угловом, почему-то, никто персонально не держит. Где персональная опёка? Её нет. Как так? "С игроком" - это называется в футболе. "Взять игроков!" - это даже вратарь должен подсказывать и защитники. "Подсказ" для того и нужен. Второй гол - ошибка вратаря на выходе. Третий гол - опять никто не держал бьющего головой игрока питерцев, добивающего футболиста тоже никто не сдержал. Конечно, если не опекать персонально таких футболистов, как эти, то всё так и будет происходить:) Зональная опёка выглядела в данной ситуации как полное попустительство в обороне. Так что, питерцы при голах не испытали "инкомодите".
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Давид59
1722401289
Вратарь у Факела понравился. Его спасение в концовке после удара головой Ерохи - просто супер. Там Изидор уже в пустые забил. Ещё "запомнился" Алип, за спину которого открылся легионер Факела и умудрился не забить.
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Spirit_78
1722414851
Был вчера на стадионе, рядом с виражом. Что хочу сказать - никакого негатива у фанатов Зенита и Факела друг к другу нет. Наоборот, были переклички "русские вперёд", "слава России" и "фан-уйди - убийца футбола". Получается, что высеры про "позор" - удел фанайдишной быдлятины.
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