Фонбет Кубок России. «Зенит» начал защиту титула с разгрома «Факела» (3:0)

«Зенит» крупно победил в первом туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Петербуржцы дома разгромили «Факел» со счетом 3:0.
По мячу забили Александр Ерохин и Вильсон Изидор. В пассиве гостей автогол Василия Черова и удаление Абдуллы Багамаева.
Россия. Кубок. Путь РПЛ. Группа D. 1-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Факел (Воронеж) – 3:0 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Ерохин, 25; 2:0 – Черов (в свои ворота), 70; 3:0 – Изидор, 84.
Удаление: нет – Багамаев, 88.
Источник: «Бомбардир»