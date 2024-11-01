Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Дзюба прошел курс реабилитации после травмы

    Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможности нападающего Артема Дзюбы сыграть в домашнем матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    – В каком состоянии сейчас Дзюба? Готов ли он провести на поле 90 минут?

    – Наверное, нет. Но он хорошо тренируется. Он провел курс реабилитации, а это – тоже тренировка. Иногда даже выше, чем тренировка в группе в плане нагрузки. Слава богу, что у него всe идет хорошо. Мы надеемся, что в скором времени он будет готов играть 90 минут.

    • Сегодня футболист тренировался в общей группе. Он не выходил на поле с 18 октября.
    • Матч «Акрон»«Крылья Советов» пройдет 3 ноября и начнется в 13:00 мск.
    • 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 6 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

    Новости по теме
    Дзюба дал интервью на 2,5 часа: «Это будет очень громко» 3
    Губерниев пригласил Дзюбу в свою рок-группу 1
    Реакция министра спорта России на стремление Дзюбы вернуться в сборную, чтобы стать ее лучшим бомбардиром 5
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.11.2024 13:23
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Интерес
    1730461393
    Полиграфычу лоботомию делали?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 