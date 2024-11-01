Дзюба прошел курс реабилитации после травмы

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о возможности нападающего Артема Дзюбы сыграть в домашнем матче 14-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
– В каком состоянии сейчас Дзюба? Готов ли он провести на поле 90 минут?
– Наверное, нет. Но он хорошо тренируется. Он провел курс реабилитации, а это – тоже тренировка. Иногда даже выше, чем тренировка в группе в плане нагрузки. Слава богу, что у него всe идет хорошо. Мы надеемся, что в скором времени он будет готов играть 90 минут.
- Сегодня футболист тренировался в общей группе. Он не выходил на поле с 18 октября.
- Матч «Акрон» – «Крылья Советов» пройдет 3 ноября и начнется в 13:00 мск.
- 36-летний Дзюба провел в этом сезоне 6 матчей, забил 1 гол, отдал 3 передачи.