Агент Гурцкая рассказал о драке игроков «Пари НН»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о драке, случившей на тренировке «Пари НН» между нападающим Хуаном Боселли и полузащитником Владиславом Карапузовым. По его словам, инцидент произошел после матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» (2:4).
«Они подрались на тренировке и их отстранили. Хотя это глупо. После тренировки они пожали руки и помирились», – сказал Гурцкая.
- Оба футболиста отсутстовали в заявке «Пари НН» на матч 2-го тура с ЦСКА (0:3).
- 31 июля нижегородцы в гостях сыграют с «Ахматом» в Кубке России.
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»