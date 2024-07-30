Агент Гурцкая рассказал о драке игроков «Пари НН»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о драке, случившей на тренировке «Пари НН» между нападающим Хуаном Боселли и полузащитником Владиславом Карапузовым. По его словам, инцидент произошел после матча 1-го тура РПЛ с «Рубином» (2:4).

«Они подрались на тренировке и их отстранили. Хотя это глупо. После тренировки они пожали руки и помирились», – сказал Гурцкая.