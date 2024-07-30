«Динамо» подписало игрока олимпийской сборной Марокко

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин подтвердил переход в команду марокканца Мехди Маухуба.

– В медиа сообщалось об интересе к 21-летнему форварду марокканского клуба «Раджа Касабланка» и олимпийской сборной страны Мехди Маухубу. Это правда?

– Это правда. Скорее всего, в ближайшее время на ресурсах клуба появится информация на этот счет.