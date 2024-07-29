«Спартак» в июне отказался возвращать Глушенкова – известна причина

«Спартак» летом имел возможность вернуть форварда Максима Глушенкова. Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- В итоге игрока купил у «Локо» «Зенит».
– На Глушенкова кто-то претендовал, кроме «Зенита»?
– До того, как «Зенит» купил Глушенкова, руководство «Спартака» неделю или две решало, брать ли Глушенкова и Горшкова.
– У «Спартака» была такая возможность?
– Конечно, у «Спартака» была такая возможность в первую очередь. Павел Андреев предложил этих клиентов «Спартаку», Томаш Амарал сказал, что Глушенков сломает им микроклимат в раздевалке. Потому что Глушенков уже был в «Спартаке», не заладилось.
- В первых 2 турах РПЛ у Максима 3 гола.
- Следующий соперник по РПЛ – «Ростов».
Источник: «Чемпионат»