«Спартак» в июне отказался возвращать Глушенкова – известна причина

«Спартак» летом имел возможность вернуть форварда Максима Глушенкова. Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

В итоге игрока купил у «Локо» «Зенит».

– На Глушенкова кто-то претендовал, кроме «Зенита»?

– До того, как «Зенит» купил Глушенкова, руководство «Спартака» неделю или две решало, брать ли Глушенкова и Горшкова.

– У «Спартака» была такая возможность?

– Конечно, у «Спартака» была такая возможность в первую очередь. Павел Андреев предложил этих клиентов «Спартаку», Томаш Амарал сказал, что Глушенков сломает им микроклимат в раздевалке. Потому что Глушенков уже был в «Спартаке», не заладилось.