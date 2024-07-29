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  • «Спартак» в июне отказался возвращать Глушенкова – известна причина

«Спартак» в июне отказался возвращать Глушенкова – известна причина

29 июля 2024, 22:23
16

«Спартак» летом имел возможность вернуть форварда Максима Глушенкова. Об этом рассказал агент Тимур Гурцкая на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

  • В итоге игрока купил у «Локо» «Зенит».

– На Глушенкова кто-то претендовал, кроме «Зенита»?

– До того, как «Зенит» купил Глушенкова, руководство «Спартака» неделю или две решало, брать ли Глушенкова и Горшкова.

– У «Спартака» была такая возможность?

– Конечно, у «Спартака» была такая возможность в первую очередь. Павел Андреев предложил этих клиентов «Спартаку», Томаш Амарал сказал, что Глушенков сломает им микроклимат в раздевалке. Потому что Глушенков уже был в «Спартаке», не заладилось.

  • В первых 2 турах РПЛ у Максима 3 гола.
  • Следующий соперник по РПЛ – «Ростов».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Глушенков Максим
Комментарии (16)
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alefreddy
1722282683
да промашка произошла по поводу Глушенкова второй не очень интересен
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VVM1964
1722283177
Ну Зениту то не страшно - там обстановка в раздевалке ТАКАЯ ))), что, как бы Глушенкову страшно не стало, а может и понравится ... )))
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oyabun
1722313332
Даже если бы Спартак и хотел его снова взять. Во первых Глушенков сам очень не хотел возвращаться в клуб, он об этом говорил неоднократно. А во вторых, Зенит всё равно перебил бы цену, как сделал с Горшковым. Тема ни о чем.
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ivany4
1722313521
Все правильно Спартак решил. Был, попробовал, пошел искать счастье дальше. Бывает.)) Ну а если серьезно, то уже во второй игре видно в чем его недостаток. Ведь недаром у Умярова и Глушенкова одни корни - Строгино.
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evgevg13
1722315527
Нелепые отмазки
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Garrincha58
1722316336
что вы все об этом Глушенкове он пока ещё ничего такого не сделал да стал забивать но так бывает он неплохой игрок посмотрим на сколько его хватит
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nik55
1722318092
конец сезона покажет на что он способен-----но надо что бы отыграл сезона 2-3 и тогда будет видно что есть что
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paracetamol
1722322765
А у кого в свинарнике заладилось?
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Вомбат
1722323074
Глушенков, как личность, полная противоположность Промесу, который расцвел в наиболее подходящей для него красно-белой среде. У Глушенкова в этой среде не было бы никаких шансов. Зато в Зените у него все будет в порядке, если, конечно, не сломается. Возможно, он еще и в Европе пошумит. Например, в Испании.
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slavа0508
1722328985
Любим мы быстро из игроков делать звёзд ...а они пол сезона отыграют и пшик ...посмотрим к концу сезона ...
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