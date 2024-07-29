Реакция «Локомотива» на новость об обмене Пиняева на Соболева

Глава совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных отреагировал на информацию о возможном обмене Сергея Пиняева на спартаковца Александра Соболева.

«Это слухи и вброс, не более того», – заверил Нагорных.

У Пиняева и Соболева общий агент – Павел Андреев.

«Спартак» отстранил Соболева от основной команды на прошлой неделе.

Форвард был близок к переходу в «Зенит», но клубы не могут согласовать сумму трансфера.

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