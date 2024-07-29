Глушаков: «Конечно, «Спартак» не претендент на чемпионство»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после поражения от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.
– Как вам «Спартак», удивил?
– Нет. Разбирали их игру с «Оренбургом» – все было так, как и ожидали. Сами виноваты: как бывает в футболе, ошиблись – пропустили. Это футбол, нормальное явление.
– «Спартак» – претендент на чемпионство?
– Нет, конечно. Давайте честно говорить правду в глаза. На данный момент «Спартаку» и любой другой команде сложно конкурировать с «Зенитом».
- Игрок провел в «Спартаке» 2013-2019 годы.
- «Спартак» после 2017 года не становился чемпионом.
- Последние 6 сезонов РПЛ взял «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»