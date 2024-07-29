Глушаков: «Конечно, «Спартак» не претендент на чемпионство»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после поражения от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.

– Как вам «Спартак», удивил?

– Нет. Разбирали их игру с «Оренбургом» – все было так, как и ожидали. Сами виноваты: как бывает в футболе, ошиблись – пропустили. Это футбол, нормальное явление.

– «Спартак» – претендент на чемпионство?

– Нет, конечно. Давайте честно говорить правду в глаза. На данный момент «Спартаку» и любой другой команде сложно конкурировать с «Зенитом».