Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после поражения от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.
– Денис, «Спартак» уверенно обыграл «Химки», болельщики в экстазе. «Спартак» – чемпион?
– Ну, не сказал бы, что уверенно обыграли нас. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили в первом тайме. А в целом, да, можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался.
- Игрок провел в «Спартаке» 2013-2019 годы.
- «Спартак» после 2017 года не становился чемпионом.
- Последние 6 сезонов РПЛ взял «Зенит».
Источник: «РБ Спорт»