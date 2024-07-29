Глушаков: «Пишите, что «Спартак» уже чемпион, цикл начался»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался после поражения от «Спартака» (1:3) во 2-м туре РПЛ.

– Денис, «Спартак» уверенно обыграл «Химки», болельщики в экстазе. «Спартак» – чемпион?

– Ну, не сказал бы, что уверенно обыграли нас. Посмотрел бы, как сложилась игра, если бы наш гол не отменили в первом тайме. А в целом, да, можете писать, что «Спартак» уже чемпион. Цикл начался.