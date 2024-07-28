Мостовой: «Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться со «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отметил прогресс Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

«Спартак» сегодня победил «Химки» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 3:1. Эсекиэль Барко в дебютной игре забил гол со штрафного удара.

«Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться с командой. Не зря после «Оренбурга» он сделал четыре изменения в составе. В первом тайме у «Спартака» было преимущество.

А когда после перерыва человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, то сразу начинаешь владеть преимуществом. Плюс быстрый второй гол, и стало понятно, что «Химки» ничего не сделают. Было видно, что «Химки» поплыли», – сказал Мостовой.