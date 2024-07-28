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  • Мостовой: «Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться со «Спартаком»

Мостовой: «Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться со «Спартаком»

28 июля 2024, 19:41
14

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отметил прогресс Деяна Станковича на посту главного тренера московской команды.

«Спартак» сегодня победил «Химки» в матче 2-го тура РПЛ со счетом 3:1. Эсекиэль Барко в дебютной игре забил гол со штрафного удара.

«Я говорил, что Станковичу надо дать время разобраться с командой. Не зря после «Оренбурга» он сделал четыре изменения в составе. В первом тайме у «Спартака» было преимущество.

А когда после перерыва человек забивает шикарный штрафной в стиле Александра Мостового, то сразу начинаешь владеть преимуществом. Плюс быстрый второй гол, и стало понятно, что «Химки» ничего не сделают. Было видно, что «Химки» поплыли», – сказал Мостовой.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (14)
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BoevStas1
1722185373
Всё в его стиле, сколько высокомерия...Ты побольшому счёту был средний игрок...А Понта...
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...уефан
1722185698
...Шурик, ну, что ты! Взрослый уже пацанчик, вроде)...
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ivany4
1722186501
Птица - говорун, перед уходом в небытие.))
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партизан84
1722186632
Как нейтрализовать Мостового? Ненавязчиво завести в помещение с зеркалами и фотографиями "Царя" - на месяц, другой можно про него будет забыть))))
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DOCTOR PENALTY
1722186654
Денег уже дали, теперь нужно дать время... А лучше бы наоборот.
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slavа0508
1722187976
Ну Санёк . отжигает от души . скучно без него было бы ...
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subbotaspartak
1722188365
Глубокомысленно... Скромно...
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