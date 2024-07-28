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Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Химками»

28 июля 2024, 17:36
5

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Химками».

Московская команда выиграла со счетом 3:1. Эта победа стала дебютной для сербского специалиста на посту главного тренера «Спартака».

– Был очень эмоциональный матч. Как вы можете оценить игру «Спартака»?

– Хочу поздравить ребят, потому что в первом матче сезона в Оренбурге (0:2) мы не были на высоте, но мы хорошо поработали. У этой команды есть качество и футболисты, которые готовы и могут решать исход игры, что и произошло в матче с «Химками».

– Было ли что‑то в игре «Спартака», что вам не понравилось? Или все было идеально?

– Всегда есть над чем работать или что‑то улучшать. Я считаю, что не бывает идеальных матчей. В матче с «Химками», в отличие от игры с «Оренбургом», большую часть времени мы действовали именно так, как нужно – как единая команда, которая знает, чего она хочет, и добивается результата. Нам следует идти шаг за шагом, прогрессируя и работая на тренировках. Я в «Спартаке» всего 30 дней, работы предстоит еще очень много, но я от нее не убегаю.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Станкович Деян
Комментарии (5)
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ivany4
1722178054
Я в «Спартаке» всего 30 дней, работы предстоит еще очень много, но я от нее не убегаю.... Хорошо что ты это видишь. Но есть ли у вас план мистер Фикс(С)? Когда мы увидим желающих играть, а не отбывающих номер и нарезающих понты на поле?
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subbotaspartak
1722178477
Будем поглядеть, игру в Оренбурке никто не отменял
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BoevStas1
1722179602
Умяров,Зобнин,Хлулевич,дно...Центра нет ... Нападение норм.
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aglasaewrom
1722180664
А есть еще люди, кто ведётся на все эти фуфло-телеграм-каналы с прогнозами? Таких нет! Потому что есть 10летний сервис. В любом поиске найдешь его по фразе – бронзовый прогноз. А самое главное, что там есть ГАРАНТИЯ!
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...уефан
1722181784
...Деян, давай побыстрее отделяй зерна от плевел. Начни с Умярова. Это не случайности с ним происходят, он всегда такой - в атаке-обрез, в обороне-потеря и почти,всегда привозы...
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