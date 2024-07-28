Станкович прокомментировал победу «Спартака» над «Химками»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча с «Химками».

Московская команда выиграла со счетом 3:1. Эта победа стала дебютной для сербского специалиста на посту главного тренера «Спартака».

– Был очень эмоциональный матч. Как вы можете оценить игру «Спартака»?

– Хочу поздравить ребят, потому что в первом матче сезона в Оренбурге (0:2) мы не были на высоте, но мы хорошо поработали. У этой команды есть качество и футболисты, которые готовы и могут решать исход игры, что и произошло в матче с «Химками».

– Было ли что‑то в игре «Спартака», что вам не понравилось? Или все было идеально?

– Всегда есть над чем работать или что‑то улучшать. Я считаю, что не бывает идеальных матчей. В матче с «Химками», в отличие от игры с «Оренбургом», большую часть времени мы действовали именно так, как нужно – как единая команда, которая знает, чего она хочет, и добивается результата. Нам следует идти шаг за шагом, прогрессируя и работая на тренировках. Я в «Спартаке» всего 30 дней, работы предстоит еще очень много, но я от нее не убегаю.