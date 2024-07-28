Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мостовой оценил игру Барко – аргентинец забил за «Спартак» в дебютном матче

Мостовой оценил игру Барко – аргентинец забил за «Спартак» в дебютном матче

28 июля 2024, 17:31
11

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре Эсекьеля Барко.

Аргентинец отличился за московскую команду в дебютном матче. Полузащитник забил со штрафного удара в игре с «Химками» (3:1).

«Барко – красавчик, забил шикарный гол, в моем стиле, можно сказать. Он был хорош, видно, что приехал футболист. Но пока рано о чем-то говорить. Нужно подождать несколько матчей и посмотреть, как он будет проявлять себя дальше. Но уже видно, что с данными у него все в порядке», – сказал Мостовой.

Еще по теме:
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе» 7
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов 7
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Барко Эсекьель Мостовой Александр
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ivany4
1722177768
«Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? .... Я даже не знаю, кто это и где он играл.... Барко – красавчик, забил шикарный гол, в моем стиле, можно сказать. Он был хорош, видно, что приехал футболист. И в этом весь мост! Кто-то еще надеется, что из него получится хотя бы второй тренер?))
Ответить
subbotaspartak
1722178685
в моем стиле, можно сказать... конечно-конечно...
Ответить
Красногвардейчик
1722179596
Александр Мостовой — о трансфере Барко: «Спартак» вновь смешит людей, я даже не знаю, кто это Автор Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с «РБ Спорт» поделился мнением о переходе в «Спартак» полузащитника Эсекьеля Барко. Контракт с Барко подписан до лета 2027 года. По неофициальным данным, трансфер 25-летнего аргентинца обошелся «Спартаку» в 14 млн евро. «Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? Клуб не играет в еврокубках, но тратит такие сумасшедшие деньги. Я даже не знаю, кто это и где он играл. Нужно искать таких, как Пиняев и Глушенков, а не привозить Барко за такие огромные деньги», — сказал Мостовой. В минувшем сезоне Барко выступал за аргентинский клуб «Ривет Плейт», провел 25 матчей
Ответить
Иван Петров 1986
1722179920
Очень вовремя переобулся.
Ответить
...уефан
1722180094
...эх, Санёк, быстро ты переобулся(...
Ответить
Александр-Каратеев-yandex
1722180397
Мост вчера бухой был, не помнит что говорил.
Ответить
andr45
1722180882
МОСТОВОЙ БОМБАРДИР 27.07.2024 «Спартак» вновь смешит людей – откуда 14 или 15 миллионов за Барко? К Я даже не знаю, кто это и где он играл. »
Ответить
Plyash
1722189175
Забил штрафной удар,классный гол,и что...Давайте дальше зреть,быть может,это "счастливый" случай,а следующий будет в конце первого круга?Вот консилиум собрали,господа болелы.Три очка,вот отправная точка,основная,между делом.
Ответить
Ziklop
1722191376
сыграй головой игрок Химок в стенке и удар в стенку, а он голову убрал.
Ответить
Главные новости
Стал известен потенциальный новичок «Спартака» зимой
11:17
ВидеоРоналду сказал партнерам разорвать соперников перед победным матчем «Аль-Насра»
10:58
Орлов – о перестройке в «Зените»: «Нужна свежая кровь»
10:47
6
Срыв перехода Самородова помешал еще одному трансферу «Спартака»
10:19
4
В клубе РПЛ могут сменить главного тренера
09:56
2
Российский футболист перешел из «Спартака» в «Базель»
09:29
2
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
9
ФотоСын известного российского хоккеиста перешел в «Интер Майами»
08:31
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Все новости
Все новости
Где смотреть матч ЦСКА – «Рубин»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:22
Где смотреть матч «Динамо» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:19
Где смотреть матч «Зенит» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:16
Где смотреть матч «Факел» – «Балтика»: во сколько прямая трансляция: 12 сентября 2026
11:13
Два клуба заинтересованы в Заболотном
09:11
5
Орлов заявил о предвзятости к «Зениту», порожденной завистью
08:59
9
Шнякин отметил влияние «Спартака» на возникновение ненависти к «Зениту»
08:18
10
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
10
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
3
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
4
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
6
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
5
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
6
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
2
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
6
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
6
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
11
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
8
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
7
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+