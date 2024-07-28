Мостовой оценил игру Барко – аргентинец забил за «Спартак» в дебютном матче

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре Эсекьеля Барко.

Аргентинец отличился за московскую команду в дебютном матче. Полузащитник забил со штрафного удара в игре с «Химками» (3:1).

«Барко – красавчик, забил шикарный гол, в моем стиле, можно сказать. Он был хорош, видно, что приехал футболист. Но пока рано о чем-то говорить. Нужно подождать несколько матчей и посмотреть, как он будет проявлять себя дальше. Но уже видно, что с данными у него все в порядке», – сказал Мостовой.