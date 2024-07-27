Личка: «Не пущу игрока на базу, если он не хочет пахать, пусть идет в магазин работать»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка призвал молодых игроков «пахать».

– Вы правда были готовы выгнать молодых игроков из команды, если они не будут пахать?

– Конечно. Если ты не хочешь пахать, работать, я и на базу не пущу! Вот, например, Иван Лепский сделал ошибку сегодня, вы это видели… Но меня это вообще не интересует. Ошибка может быть у любого игрока, тот же Эли Даса тоже ошибался.

Но если молодой игрок не пашет, не работает, не умирает на поле, куда мы идем? Иди в магазине работай, там еще тяжелее порой. У Лепса сводило ноги в конце матча, но я сказал: «Делай что хочешь, но работай».