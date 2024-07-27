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  • Игорь Федотов проанализировал пенальти «Зенита» в матче с «Рубином»

Игорь Федотов проанализировал пенальти «Зенита» в матче с «Рубином»

27 июля 2024, 19:00
17

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал пенальти в матче «Рубин»«Зенит».

  • На 39-й минуте Максим Глушенков пробил по воротам казанцев.
  • Мяч попал в руку Игору Вуячичу на линии штрафной.
  • Главный арбитр Артем Чистяков после VAR назначил пенальти в пользу «Зенита».

«Сложный эпизод для арбитра в поле. Правая рука игрока «Рубина» отставлена, левая прижата: увидеть, куда попадает мяч, сложно. Не сказал бы, что это ошибка Чистякова – здесь реально было тяжело, но помог Мешков на VAR. Если б попал в левую, то это не фол.

Мешков вмешался верно, правая рука отставлена в сторону, увеличивает площадь тела, а само нарушение на линии штрафной – следовательно, это пенальти», – сказал Федотов.

Фото: скриншот из трансляции «Матч Премьер»

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Рубин Федотов Игорь
Комментарии (17)
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Ниф-Ниф
1722096991
Стыдно за Синит!
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miwshkevich
1722098344
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paracetamol
1722099156
Мяч летел в ворота, игрок остановил его рукой. Чего не понятно?
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penit-zlo
1722101877
Ой как всё просто ...Ну и возрожать не стоит,такие времена...А если в ворота зенита?!Мяч случайно попал в руку за линией штрафной площади ..Вар -не должен вмешиваться...
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Spirit_78
1722112281
В прошлом сезоне судейские фокусы доказывали то, что был заказ на "смену чемпиона". Хорошо, что в этом сезоне судят по правилам (тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить).
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Азбука
1722143638
Пенальти чисто VARовский. Чистяков судил в поле, но для таких пенальти и был придуман VAR, а Мешков отработал точно.
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Zoge
1722179712
А как же кукурулья ?!
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