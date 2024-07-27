Игорь Федотов проанализировал пенальти «Зенита» в матче с «Рубином»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал пенальти в матче «Рубин» – «Зенит».

На 39-й минуте Максим Глушенков пробил по воротам казанцев.

Мяч попал в руку Игору Вуячичу на линии штрафной.

Главный арбитр Артем Чистяков после VAR назначил пенальти в пользу «Зенита».

«Сложный эпизод для арбитра в поле. Правая рука игрока «Рубина» отставлена, левая прижата: увидеть, куда попадает мяч, сложно. Не сказал бы, что это ошибка Чистякова – здесь реально было тяжело, но помог Мешков на VAR. Если б попал в левую, то это не фол.

Мешков вмешался верно, правая рука отставлена в сторону, увеличивает площадь тела, а само нарушение на линии штрафной – следовательно, это пенальти», – сказал Федотов.

Фото: скриншот из трансляции «Матч Премьер»

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