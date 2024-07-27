Селе из «Факела» охарактеризовал Путина: «Поэтому в России его все любят!»

Полузащитник «Факела» из ЮАР Табо Селе высказался о президенте России Владимире Путине.

– Что в ЮАР думают о Путине?

– Скажу честно – уважение! Его уважают за связь с африканскими странами и дружбу с Джейкобом Зумой. Вижу эти вещи по телевизору и в ютубе, анализирую, даже стал интересоваться политикой.

Когда слушаю интервью Путина, то возникает ощущение, что он очень умный и интересный человек, которого любят люди. Я люблю его за идеи и приближенность к народу. Поэтому в России его все любят!