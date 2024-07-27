Полузащитник «Факела» из ЮАР Табо Селе высказался о президенте России Владимире Путине.
– Что в ЮАР думают о Путине?
– Скажу честно – уважение! Его уважают за связь с африканскими странами и дружбу с Джейкобом Зумой. Вижу эти вещи по телевизору и в ютубе, анализирую, даже стал интересоваться политикой.
Когда слушаю интервью Путина, то возникает ощущение, что он очень умный и интересный человек, которого любят люди. Я люблю его за идеи и приближенность к народу. Поэтому в России его все любят!
- Путин возглавляет Россию с 2000 года (с перерывом на 2008-2012 годы).
- Нынешний президентский срок закончится в 2030 году.
- Селе в «Факеле» с прошлого года.
Источник: Sport24