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  • Селе из «Факела» охарактеризовал Путина: «Поэтому в России его все любят!»

Селе из «Факела» охарактеризовал Путина: «Поэтому в России его все любят!»

27 июля 2024, 13:27
20

Полузащитник «Факела» из ЮАР Табо Селе высказался о президенте России Владимире Путине.

– Что в ЮАР думают о Путине?

– Скажу честно – уважение! Его уважают за связь с африканскими странами и дружбу с Джейкобом Зумой. Вижу эти вещи по телевизору и в ютубе, анализирую, даже стал интересоваться политикой.

Когда слушаю интервью Путина, то возникает ощущение, что он очень умный и интересный человек, которого любят люди. Я люблю его за идеи и приближенность к народу. Поэтому в России его все любят!

  • Путин возглавляет Россию с 2000 года (с перерывом на 2008-2012 годы).
  • Нынешний президентский срок закончится в 2030 году.
  • Селе в «Факеле» с прошлого года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Факел Селе Табо Путин Владимир
Комментарии (20)
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АЛЕКС 58
1722076692
Знатно лизнул!В Думу пойдёшь!
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DOCTOR PENALTY
1722077754
Коротко, но мощно выразился, как политик. "**"
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R_a_i_n
1722078325
Все любят Зеленского с Байденом.
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Spartak_forv@
1722078492
Такое ощущение, что все иностранцы в таких интервью просто стебутся и каждая фраза здесь это лютый сарказм.Жить в России и говорить всё это на серьёзных щах,это надо просто в какой-то альтернативной реальности существовать,состоящей только из просмотра ящика и чтения пропагандистских тг-каналов
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VVM1964
1722079745
"возникает ощущение" - ощущение, еще не реальность..., да и как может какой-то африканец судить о наших российских реалиях !!!
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...короче
1722080329
...каждый имеет право на своё суждение. К единому знаменателю всех не подведёт ни Время ни История... Правда всегда - одна. Но... У каждого своя...
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D.-St.-yandex
1722081222
Один сивый мерин, расхваливает другого сивого мерина, а трудящиеся всех стран живут в бедности и нищете. Не вздумайте изучать революционную науку марксизма-ленинизма, рабы не должны ничего понимать ни в экономике, ни в политике.
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Иван Петров 1986
1722081519
Да за дружбу с Джейкобом Зумой уже можно уважать. Это не хухры-мухры.
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NewLife
1722081579
Я тоже любил дорогого товарища Манделу. Вот сейчас думаю, в Зимбабве есть кого любить?
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Градус целс
1722082914
Тот случай, если бы промолчал сошел бы за умного)
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