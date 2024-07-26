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  • Григорян прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Григорян прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

26 июля 2024, 23:41
13

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Московский клуб ранее отстранил форварда от тренировок с первой командой.

«Для Соболева крайне важно настроиться. Он как‑то мне руку сломал. «Анжи» принимал «Томь», и один парень никак не мог смириться с тогдашним падением томского клуба. Сыграли 3:3. Моя команда, махачкалинцы, били три пенальти. Голы у противника забивал не только Соболев. После матча я пришел в раздевалку, ударил о стену и сломал себе руку.

Соболев имеет способность погрузиться в игру. Многие центральные защитники в РПЛ пищат от него, на них он наводит ужас. Он мог сыграть лучше с «Оренбургом». Думаю, есть какая‑то обида, стена. Он замкнулся.

Видно, что Станкович считает себя специалистом слишком высокой квалификации, которой он не обладает.

Если он (Соболев) перейдет в «Зенит», через несколько туров выгрызет себе место в основе. Если в «Спартаке» останется, а Станковича уберут через 7–8 туров, опять будет Соболев играть в основе», – сказал Григорян.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Соболев Александр Григорян Александр
Комментарии (13)
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ivany4
1722029680
Не беги впереди паровоза! Дай случится такому чуду!!
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Ниф-Ниф
1722032514
Очередная гадалка.
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Скргей
1722054441
Голубой теоретик.
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алдан2014
1722058443
Сплошные если.
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Константин-Шапкин-google
1722059333
Нужно играть при любых раскладах без всяких если. Если конечно ты профессионал своего дела
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"supermax"
1722063012
Соболь мог бы играть ... Но у него какие-то обиды видимо на первом месте .. Поэтому лучше отпустить его... Всем лучше будет
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FCSpartakM
1722064118
Причем тут вообще тренер? Соболь показал, что он не хочет играть в Спартаке уже. Причем тут тренер? Господи, ну сколько же дэбилов-аналитиков, что их уже всех не счесть. Соболь весь сезон обиженный ходил что ли?Он играть не хочет, но главный его все равно ставит на игру, что бы у него была обида? Григорян одним словом, лучше бы петухов разводил, нежели футболом занимался
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1722082187
Он как то мне руку сломал или я пришел в раздевалку и сломал руку об стену. Армян ты уж определись фантазер
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zigbert
1722086345
Вообще вопрос о судьбе Соболенва надо решать как можно быстрей. Это будет полезно и для команды и для его самого.
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Игорь N5
1722158788
Вообще, как можно доверять Сербу, который итальянский считает чуть ли не родным языком… Спартак поражает своей селекционной работой, что в части игроков, что в части тренерского штаба. Не стоит ждать от команды ничего хорошего в ближайшие ГОДЫ. Единственный шанс для Спартака - сделать Ловчева Президентом Клуба.
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