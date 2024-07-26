Григорян прокомментировал переход Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Российский тренер Александр Григорян высказался о предстоящем переходе Александра Соболева из «Спартака» в «Зенит».

Московский клуб ранее отстранил форварда от тренировок с первой командой.

«Для Соболева крайне важно настроиться. Он как‑то мне руку сломал. «Анжи» принимал «Томь», и один парень никак не мог смириться с тогдашним падением томского клуба. Сыграли 3:3. Моя команда, махачкалинцы, били три пенальти. Голы у противника забивал не только Соболев. После матча я пришел в раздевалку, ударил о стену и сломал себе руку.

Соболев имеет способность погрузиться в игру. Многие центральные защитники в РПЛ пищат от него, на них он наводит ужас. Он мог сыграть лучше с «Оренбургом». Думаю, есть какая‑то обида, стена. Он замкнулся.

Видно, что Станкович считает себя специалистом слишком высокой квалификации, которой он не обладает.

Если он (Соболев) перейдет в «Зенит», через несколько туров выгрызет себе место в основе. Если в «Спартаке» останется, а Станковича уберут через 7–8 туров, опять будет Соболев играть в основе», – сказал Григорян.

Тюкавин или Чалов – у кого больше голов в РПЛ? Пройдите тест о главных бомбардирах лиги