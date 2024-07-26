Мостовой назвал преимущество Станковича перед другими тренерами

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой проанализировал главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Надеюсь, что у Станковича получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью. Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал.

Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне. Он же не Абаскаль, которого называли чуть-ли не лучшим специалистом российского футбола. Как можно такое говорить? В футболе давно все придумано. Я это повторяю уже на протяжении многих лет. Что там изобретать?» – сказал Мостовой.