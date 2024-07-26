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  • Мостовой назвал преимущество Станковича перед другими тренерами

Мостовой назвал преимущество Станковича перед другими тренерами

26 июля 2024, 17:48
9

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой проанализировал главного тренера московской команды Деяна Станковича.

«Надеюсь, что у Станковича получится наладить игру в обороне. Первый матч получился ужасным. Хотя не ошибись Максименко, там можно было сыграть вничью. Когда я посмотрел состав красно-белых на матч с «Оренбургом», понял – тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях. После игры он сам это сказал.

Думаю, Станковичу хватит времени, чтобы наладить игру в «Спартаке». У него огромный плюс перед всеми остальными тренерами красно-белых: Деян играл в футбол на высочайшем уровне. Он же не Абаскаль, которого называли чуть-ли не лучшим специалистом российского футбола. Как можно такое говорить? В футболе давно все придумано. Я это повторяю уже на протяжении многих лет. Что там изобретать?» – сказал Мостовой.

  • Станкович возглавил «Спартак» этим летом.
  • В дебютной игре специалиста московская команда уступила 0:2 «Оренбургу».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Мостовой Александр
Комментарии (9)
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гууд
1722005973
уже наверно крылатая фраза у спартака : " тренер ошибся с выбором исполнителей на многих позициях"
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Spartak_forv@
1722006517
У человека душевная травма
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k611
1722009232
По заголовку уже понятно что этот товарищ скажет. Заклинило его что ли
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