Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» не попадет в тройку

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Все мы говорим, что у «Зенита» большие финансовые возможности. Они могут футболистов покупать за 20, 25, 30 миллионов евро. Это безумные деньги.

Другие команды российского чемпионата себе такого позволить не могут. Но в прошлом году чемпионами могли стать и «Краснодар», и «Динамо». Они просто упустили чемпионство. Это говорит о том, что можно бороться с «Зенитом». Это как раз уже вопрос к «Спартаку».

«Спартак» после первого тура – это «Спартак» прошлого года. Одно изменение – появился новый главный тренер. Состав остался тот же, игра та же – плохая. Если «Спартак» не купит двух-трех квалифицированных футболистов, то не попадет в тройку. Я вам это гарантирую.

При этом у «Лукойла» есть финансовые возможности, но почему-то они покупают футболиста за 13 миллионов евро Угальде, у которого 13 игр – ноль голов. С кого спросить? Это с селекционного отдела надо спрашивать.

Сейчас купили 32-летнего бразильца, у которого семь килограммов лишнего веса. Его даже не взяли на игру в Оренбург. Купили 25-летнего аргентинца. Неплохой парень, но у него проблемы со здоровьем. Опять с кого спросить? С селекционного отдела.

А «Зенит» почему-то попадает в точку. Надо угадывать с футболистами, а не покупать тех, о ком я сейчас сказал», – сказал Аленичев.