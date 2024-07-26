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  • Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» не попадет в тройку

Аленичев назвал условие, при котором «Спартак» не попадет в тройку

26 июля 2024, 12:47
13

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о работе клуба на трансферном рынке.

«Все мы говорим, что у «Зенита» большие финансовые возможности. Они могут футболистов покупать за 20, 25, 30 миллионов евро. Это безумные деньги.

Другие команды российского чемпионата себе такого позволить не могут. Но в прошлом году чемпионами могли стать и «Краснодар», и «Динамо». Они просто упустили чемпионство. Это говорит о том, что можно бороться с «Зенитом». Это как раз уже вопрос к «Спартаку».

«Спартак» после первого тура – это «Спартак» прошлого года. Одно изменение – появился новый главный тренер. Состав остался тот же, игра та же – плохая. Если «Спартак» не купит двух-трех квалифицированных футболистов, то не попадет в тройку. Я вам это гарантирую.

При этом у «Лукойла» есть финансовые возможности, но почему-то они покупают футболиста за 13 миллионов евро Угальде, у которого 13 игр – ноль голов. С кого спросить? Это с селекционного отдела надо спрашивать.

Сейчас купили 32-летнего бразильца, у которого семь килограммов лишнего веса. Его даже не взяли на игру в Оренбург. Купили 25-летнего аргентинца. Неплохой парень, но у него проблемы со здоровьем. Опять с кого спросить? С селекционного отдела.

А «Зенит» почему-то попадает в точку. Надо угадывать с футболистами, а не покупать тех, о ком я сейчас сказал», – сказал Аленичев.

  • В новом сезоне «Спартак» возглавил Деян Станкович, который в июне был представлен в качестве главного тренера команды.
  • В 1-м туре РПЛ красно-белые проиграли «Оренбургу» (0:2).

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Источник: ПАИ
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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zaxmixailov
1721987434
Мужики, кто любит ставить. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 11-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «бронзовый прогноз». На МАТЧ ТВ про них сюжет был. Прогнозы играют до победы!
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DVOK68
1721988196
Человеческий фактор.
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Spartak_forv@
1721988352
Деньги ещё надо уметь эффективно тратить,а не просто осваивать
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Александр-Каратеев-yandex
1721993157
Любят бывшие спартаковцы срать на своих и идеализировать их соперников. Взять любую команду и у всех будут и хорошие и неудачные трансферы. У того же Зенита переходы Бакаева, Фернандеса, Коваленко - явно не то, что хотело от них руководство.
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FCSpartakM
1721994870
Как эти дураки заколебли со своей АНАЛитикой. Зенит покупает игроков в готовый состав сильный. Очень сложно играть совсем плохо, когда у тебя выстроена линия полузащиты с игроками по 15 -20 млн. Туда переходит бревно Касьера или Дзюба и забивают, потому что есть кому в голову мяч вложить им. Второе, зенит свои тухлые трансферы сменяет новыми трансферами , потому что есть финвозможности. Ну не заиграли какашечные бразилы- купили новых на след сезон. Никто же не говорит о бесполезных тратах на Фернандеса, Родригао, Коваленко или Изидора, к примеру. Потому что там уже места забили другими игроками. Другие так не могут, дали денег, игроки не подошли- играйте этими, дадим след раз денег через года 2.
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алдан2014
1721997339
Дайте Диме порулить скаутским отделом,он-то уж точно фуфла не привезёт. Чем не глава скаутского отдела? Не заладилось на тренерском мостике,ну и попробовать в другом . А Спартак? На минутку,Аленичев самый титулованный игрок России ,да и в СССР никто кубок чемпионов не брал
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