Широков оценил дерзость Глушенкова

Бывший игрок «Зенита» Роман Широков высказался о поведении новобранца команды полузащитника Максима Глушенкова. 24-летний хавбек не стесняется в выражениях, отвечая на критику в соцсетях.

– По тому, как Глушенков себя ведет – в том числе в соцсетях – он не напоминает вам самого себя? Только соцсеть у вас другая была.

– Я не так дерзко себя вел. Хотя, возможно, что-то между нами и есть общее, но не думаю, что мы в этом плане так сильно похожи. Но, учитывая работу комитета по этике, советую Максиму чуть сбавить темп и быть посдержаннее.

– А что по игре? Даже бразильцы кайфуют рядом с ним на поле.

– Конечно, качество чувствуется – передачи, индивидуальных действий. А когда дают так, что вилкой этот мяч не наколешь, как играть?